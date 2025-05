Воздействие меда на уровень сахара и холестерина в крови: о чем говорит наука

Мед — это тот продукт, который имеет натуральный сладкий вкус, не содержит сахара, прекрасно дополняет вкус блюд и может положительно влиять на уровень сахара и холестерина в крови. В частности, исследования доказывают, что в умеренном количестве он может быть особенно полезным для сердечно-сосудистого здоровья.

Видео дня

Однако не все виды меда одинаково полезны, поэтому следует внимательно выбирать только качественные сорта, отдавая предпочтение натуральным, сырым сортам. Что именно нужно знать о меде и как выбрать самый полезный, рассказали в Eat This, Not That.

Влияние меда на здоровье

Если вы ищете полезную альтернативу обычному сахару, мед может быть удачным ответом. В частности, согласно анализуот ученых из Университета Торонто, в котором приняли участие более тысячи участников, показал, что ежедневное потребление примерно 2 столовых ложек меда улучшает уровень сахара и холестерина в крови.

Кроме того, мед содержит не только сахара, но и множество биоактивных веществ, таких как флавоноиды и фенольные соединения, которые поддерживают сердечно-сосудистое здоровье. Благодаря своим антиоксидантным свойствам, мед может стать полезной частью вашего рациона при умеренном употреблении.

Как выбрать лучший мед

Согласно исследованию, больше всего пользы наблюдалось от сырого и монофлорного меда, тогда как обработанный мед оказался менее эффективным. Поэтому, чтобы получить наибольшую пользу от меда, выбирайте сырой и монофлорный, поскольку он сохраняет больше антиоксидантов и питательных веществ, чем обработанный.

Также, кроме влияния на сердце и уровень сахара, мед имеет дополнительные бонусы. Он способствует заживлению ран, борется с микробами и смягчает кашель. Для ощутимого эффекта достаточно 1-2 столовых ложек в день.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что нужно есть, чтобы снизить уровень холестерина.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.