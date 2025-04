Воздействие на кишечник: что происходит с телом, когда вы едите хлеб

На самом деле не нужно полностью исключать хлеб из рациона, поскольку некоторые сорта поддерживают здоровую микрофлору кишечника и улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Вместе с тем, не стоит забывать, что некачественный хлеб может вызвать дискомфорт и проблемы с пищеварением.

В Eat This, Not That рассказали, что может произойти с вашим телом, когда вы едите хлеб, и как этот продукт влияет на кишечник. Ознакомьтесь с этой информацией, чтобы знать больше о хлебе, а также обращайте внимание на его состав продукта, чтобы сделать лучший выбор.

Улучшает здоровье кишечника

Цельнозерновой хлеб с высоким содержанием клетчатки — это отличное топливо для здоровья кишечника. Растворимая клетчатка питает полезные бактерии и способствует выработке веществ, защищающих слизистую оболочку кишечника. Таким образом, такой хлеб помогает уменьшить воспаление, укрепить барьер кишечника и снизить риск болезней.

Укрепляет иммунитет

Цельнозерновой хлеб поддерживает баланс микробов в вашем кишечнике. Его регулярное употребление способствует росту полезных бактерий, таких как бифидо- и лактобактерии, которые не только улучшают пищеварение, но и укрепляют иммунитет. Однако, чтобы почувствовать эти преимущества, стоит выбирать именно 100% цельнозерновой хлеб.

Придает ощущение удовольствия

Цельнозерновой хлеб не только питает микробиом, но и помогает дольше оставаться сытым. Благодаря содержанию овса, ячменя и ржи, он может естественно уменьшить чувство голода. Это делает его полезным инструментом для контроля аппетита и поддержания здорового веса.

Может вызвать боль, газы, вздутие, диарею или запор

Если у вас синдром раздраженного кишечника, хлеб может вызвать неприятные симптомы. Вместе с тем, проблема не всегда в глютене, поскольку часто виноваты FODMAP-углеводы, в частности фруктаны, которые есть в пшенице, ржи и ячмене. В таком случае лучше выбрать безглютеновый хлеб или белую закваску. Правильный выбор поможет избежать вздутия и боли.

Может привести к дисбалансу бактерий

Употребление хлеба с низким содержанием цельного зерна, например белого, может привести к дисбалансу кишечных бактерий и развитию дисбактериоза. Это означает, что ваши микробы не справляются с поддержанием здоровья кишечника. Чтобы улучшить ситуацию, добавьте в рацион ферментированные продукты, которые способствуют росту полезных бактерий и помогают восстановить баланс микрофлоры.

