7 закусок, которые могут разрушить кишечник

Большинство людей выбирает перекусы, не задумываясь об их влиянии на здоровье кишечника, хотя микробиом играет ключевую роль в пищеварении и общем самочувствии. Поддерживать его можно ферментированными продуктами, такими как йогурт и кимчи, однако некоторые популярные закуски, наоборот, вредят кишечным бактериям.

Какие продукты стоит ограничить в своем рационе, чтобы не навредить микробиому? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Конфеты

Избыток сахара вредит не только общему здоровью, но и микрофлоре кишечника, вызывая вздутие, газы и боль. Однако не все сладости одинаково вредны — темный шоколад с низким содержанием сахара и богатый клетчаткой может даже поддерживать здоровье кишечника. Поэтому, не стоит полностью отказывать себе в сладком, поскольку вместо обычных сладостей лучше выбирать кусочек качественного темного шоколада.

Картофель фри

Избегайте картофеля фри во время перекуса — он богат насыщенными жирами и солью, что вредит микрофлоре кишечника и может вызвать воспаление. Вместо этого для поддержки пищеварения выбирайте фруктовый салат или йогурт.

Чипсы

Целый картофель полезен для кишечника благодаря клетчатке и устойчивому крахмалу, но жарка значительно снижает его питательную ценность. Картофельные чипсы, как и картофель фри, могут ухудшать микрофлору и замедлять пищеварение. Лучше выбирать запеченный или вареный картофель, который гораздо полезнее для здоровья кишечника.

Сладости без сахара

Искусственные подсластители могут нарушать баланс микрофлоры кишечника, вызывать воспаление и даже влиять на обмен веществ. Они не являются полезной заменой обычным сладостям. Поэтому, если хочется чего-то сладкого, лучший выбор — свежие фрукты.

Пшеничные и рафинированные крекеры

Сильно обработанная пища, например крекеры из очищенной пшеницы, содержит много сахара и консервантов, а также мало клетчатки, что вредит микрофлоре кишечника. Избыток сахара способствует размножению вредных бактерий, тогда как недостаток клетчатки замедляет рост полезных. Таким образом, лучше выбирать закуски из цельного зерна, богатые клетчаткой.

Ветчина или индейка

Обработанное мясо, например ветчина или индейка, может повышать риск рака кишечника и желудка, а потому его следует употреблять реже и в меньших порциях. Лучше выбирать менее обработанные альтернативы, например, запеченную курицу или индейку.

Печенье

Домашнее печенье можно сделать более полезным, используя цельнозерновую муку, банан, авокадо или овсянку, тогда как магазинное содержит много сахара, консервантов и очищенного зерна. Избыток ультраобработанных продуктов может негативно влиять на микрофлору кишечника. Поэтому, не нужно полностью отказываться от такого печенья, но стоит контролировать, как часто оно появляется в рационе.

