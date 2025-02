Диетические закуски Средиземноморья: какую пищу выбрать для поддержания формы

Средиземноморская диета — это вкусный и научно подтвержденный способ похудеть, имеющий многочисленные преимущества для здоровья. В частности, такой рацион помогает снизить риск сердечных заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака.

Кроме того, такое питание не содержит обработанных продуктов и состоит из свежих овощей, фруктов, цельных зерен, рыбы, оливкового масла и нежирного белка. В Eat This, Not That рассказали, какие легкие и полезные средиземноморские перекусы стоят вашего внимания и места в рационе.

Кусочки яблока с греческим йогуртом и семенами конопли

Греческий йогурт — это отличная молочная и нежирная закуска для похудения. Например, в 156 г порции содержится 92 ккал, 16 г белка, 173 мг кальция и 220 мг калия, что помогает надолго сохранять сытость.

Тост из цельной пшеницы, авокадо, помидорами и оливковым маслом

Тост из цельнозернового хлеба с авокадо, помидорами и оливковым маслом — это вкусная закуска, которая помогает похудеть. Авокадо богато клетчаткой (около 10 г на порцию) и полезными жирами, которые уменьшают воспаление и придают ощущение сытости. Цельнозерновой хлеб добавляет еще 4 г белка и 2 г клетчатки на ломтик.

Финики с миндалем

Органические финики Medjool, начиненные миндалем - это вкусная, питательная закуска, богатая клетчаткой и полезными жирами. Один такой сладкий финик без косточки содержит около 2 г клетчатки и 1 г белка, что поддерживает чувство сытости. Держите их в стеклянной банке с крышкой, чтобы сохранить вкус и свежесть этой закуски.

Хумус с нарезанными овощами

Домашний хумус с нарезанными овощами, такими как морковь, перец и сельдерей — это полезная и сытная закуска. Хумус содержит растительный белок, полезные жиры и антиоксиданты. Кроме того, обратите внимание, что всего в двух столовых ложках хумуса содержится 2 г клетчатки и 3 г белка.

Цельнозерновые тосты с копченым лососем и сливочным сыром

Попробуйте тост из цельнозернового хлеба, который намазан нежирным сливочным сыром с кусочками копченого лосося. Это отличное сочетание белка, жирных кислот омега-3 и клетчатки, которое поможет контролировать уровень сахара в крови и снижать воспаление.

Фисташки

Фисташки — это удобный и отличный перекус, который богат растительным белком, клетчаткой, здоровыми жирами и антиоксидантами. Горсть фисташек (около 30 г) может быть отличным выбором, когда вы проголодаетесь перед главным приемом пищи.

Суп из чечевицы с половиной авокадо

Чечевица является важным продуктом средиземноморской диеты, особенно в холодное время года. Она богата растительным белком, клетчаткой и антиоксидантами, а также легче усваивается, чем другие бобовые. Кроме того, добавив к блюду авокадо, которое содержит здоровые жиры, вы будете чувствовать себя сытыми в течение нескольких часов.

Свежие ягоды и йогурт

Сладкие и терпкие ягоды с греческим йогуртом без добавления сахара станут здоровым перекусом, который уменьшит тягу к сладкому. Ягоды богаты клетчаткой и антиоксидантами, а йогурт обеспечит вас белком без лишнего сахара. Это сочетание идеально подходит для поддержания энергии и долголетия.

Темный шоколад с миндалем и сушеной вишней

Темный шоколад может помочь снизить вес и индекс массы тела благодаря своим полезным свойствам. Сочетайте его с несладкой сушеной вишней и миндалем — это вкусная и сытная закуска, которая богата антиоксидантами, здоровыми жирами и белком.

Попкорн

Вместо попкорна из масла и соли приготовьте здоровую его домашнюю здоровую версию. Приготовить его можно на масле авокадо, которое полезнее сливочного масла. Такой попкорн будет богат клетчаткой, сохраняя хрусткость и сытность.

