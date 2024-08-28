Воздействие на организм: чем отличается матч от кофе

Матча – это больше, чем обычный зеленый чай. Это особый тип чая, который дает не только энергию, но и значительное количество антиоксидантов и питательных веществ, полезных для организма.

Часто матча сравнивается с вашей привычной чашкой кофе. Эксперты по питанию Линдси Кейн и Грэм Фортганг поделились с изданием eatthis.com своими знаниями об этом напитке. Хотя матча имеет высокий энергетический потенциал, его эффекты уникальны.

Что такое матча?

Матча определяется двумя основными характеристиками: способом сбора и употребления. В отличие от других растений, чайные кусты матча выращиваются в тени, что замедляет фотосинтез и рост растения. Это приводит к тому, что листья приобретают более насыщенный зеленый цвет благодаря высокому содержанию хлорофилла. Листья собирают вручную, удаляют стебли и прожилки, а затем пропаривают, чтобы предотвратить окисление, сохраняя их вкус и питательные вещества.

В отличие от обычного зеленого чая, который настаивается в воде и процеживается, матча превращается в порошок, который размешивают в воде. Это позволяет получить более концентрированную порцию питательных веществ.

"Матча латте имеет содержание питательных веществ почти в 10 раз больше обычного настаиваемого зеленого чая", – отмечает Кейн.

Как выглядит и предвкушает матч?

Матча поставляется в виде порошка, а не в форме отдельных пакетиков или разложенных листьев. Слово "матча" означает "порошковый чай", отражающий процесс его изготовления – ультратонкое измельчение до получения мягкого зеленого порошка. Качество матча можно определить по цвету и текстуре порошка. Высококачественный матч имеет яркий зеленый цвет и гладкую текстуру, с легкой сладостью и отсутствием горечи. Матча низкого качества выглядит зернистой и желтоватой, имеет более горький вкус из-за меньшего уровня обработки чайных листьев.

Какие преимущества для здоровья предоставляет матча?

Матча не только выглядит привлекательно, но имеет ряд преимуществ для здоровья. Кейн отмечает, что регулярное употребление матча может оказать положительное влияние на здоровье сердца, снижая уровень "плохого" холестерина и повышая уровень "хорошего" холестерина. Матча также богата антиоксидантами, такими как EGCG, которые борются с раковыми клетками, различными инфекциями, уменьшают воспаление, способствуя здоровью мозга.

Матча также поддерживает психическое здоровье. В отличие от кофеиновых напитков, которые могут вызвать нервозность, энергия матча придается мягко и способствует спокойной концентрации. Это связано с уникальным балансом L-теанина в матче, обеспечивающем стабильный и спокойный поток энергии.

Какова энергия матча по сравнению с кофе и энергетическими напитками?

Макс и Грэм Фортганг, основатели MatchaBar, отмечают, что кофеин в матче распределяется по организму в течение трех-четырех часов. Поскольку матч является порошком, потребитель фактически употребляет листья матча, а не просто экстракт из него, как в обычном зеленом чае. Кофеин в матче высвобождается постепенно, что предотвращает резкие колебания энергии, которые можно почувствовать после употребления других источников кофеина. Кроме того, матч является щелочным, в отличие от кислого кофе, что делает его более легким для желудка и реже вызывает дискомфорт.

Когда лучше всего пить матч?

Специалисты рекомендуют пить матч вместо других источников кофеина, когда это необходимо. Если вы чувствительны к кофеину, матч может быть лучшей альтернативой. Но если кофе после 17:00 мешает вашему сну, матч может повлиять так же.

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