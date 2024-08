Газированные напитки оказывают негативное влияние на организм: о каких последствиях предупреждают эксперты

Вам, вероятно, уже приходилось слышать о вредном влиянии газированных напитков на здоровье. И хотя эта информация известна давно, исследования продолжают появляться, каждый раз подтверждая ущерб этому популярному напитку.

Одно из последних исследований даже установило конкретную причину, почему люди, регулярно пьющие газировку, склонны к перееданию, что еще раз подтверждает связь между употреблением газированных напитков и увеличением веса. Ключевым фактором здесь является сахар, отмечает eatthis.com.

Выводы, опубликованные в журнале The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, указывают на то, что напитки, содержащие сахарозу (более известную как столовый сахар), оказывают значительно большее влияние на аппетит, чем содержащие глюкозу напитки (основной сахар в крови). . Употребление сладких напитков на основе сахарозы приводит к тому, что ваш организм хуже распознает насыщение, из-за чего вы склонны есть больше. А чрезмерное употребление пищи может стать причиной набора веса.

В ходе исследования было обследовано 69 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Они прошли два тестовых визита, во время которых употребляли напитки с сахарозой или глюкозой. Через 10, 35 и 120 минут после употребления напитков у каждого участника принимали образцы крови. Оказалось, что после употребления напитков с сахарозой уровень гормонов, отвечающих за угнетение аппетита, был ниже, чем после употребления напитков с глюкозой. Кроме того, исследование также выявило, что индивидуальные особенности, такие как пол и масса тела, также влияют на гормональную реакцию на различные типы сахара.

"Сахароза поступает из подслащенных продуктов и напитков, тогда как глюкоза присутствует во многих природных продуктах, содержащих углеводы, например, во фруктах и цельнозерновом хлебе", – комментирует один из авторов исследования Кэтлин Пейдж.

Она также отметила, что молодые люди, пьющие напитки с сахарозой, имеют более низкий уровень гормонов, регулирующих аппетит, по сравнению с теми, кто употребляет в пищу напитки с глюкозой.

Не стоит обманываться, думая, что переход на диетические варианты газированных напитков станет более здоровым выбором. По данным другого исследования, опубликованного в журнале Американского колледжа кардиологии, употребление диетической газировки может быть столь же вредным для вашего сердца, как и потребление обычных газированных напитков.

Так что газированные напитки, включая искусственно подслащенные, больше вредят вашей фигуре и здоровью, чем приносят пользы.

"Я бы посоветовала сократить потребление подслащенных продуктов и напитков и сосредоточиться на потреблении цельных продуктов, таких как фрукты", – рекомендует Пейдж.

