Воздействие яиц на уровень холестерина: о чем говорит наука

Вы могли слышать, что целые яйца содержат много вредного холестерина, однако на самом деле их употребление не обязательно повышает риск сердечных заболеваний. Исследования показывают, что холестерин в пище имеет меньшее влияние на уровень холестерина в крови, чем насыщенные жиры и трансжиры, а потому употребление 3-4 яиц в неделю является вполне безопасным для большинства людей.

Поэтому, если у вас не высокий холестерин и нет других заболеваний сердца, употребляйте яйца с овощами и избегайте жирных продуктов. Больше информации, что именно стоит знать о яйцах и какова их связь с холестерином, рассказали в Eat This, Not That.

Почему яйца связывают с холестерином

О связи между яйцами и высоким уровнем холестерина впервые начали говорить после исследований, которые были опубликованы в 1950-х и 1960-х годах. И хотя позже наукой не было подтверждено влияние пищевого холестерина на его уровень в крови, в 1968 году появились рекомендации по ограничению потребления холестерина до 300 мг в день. Это привело к падению популярности яиц и других продуктов с высоким содержанием холестерина.

Наука утверждает, что яйца не влияют на уровень холестерина.

В 2015 году американские эксперты по питанию пересмотрели роль пищевого холестерина и пришли к выводу, что он не влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, также были изъяты рекомендации, которые ограничивали дневную норму холестерина, поскольку исследования не подтвердили их эффективность.

Дальнейшие наблюдения, включая исследование 2018 года, подтвердили этот вывод. Участники с повышенным риском сердечных заболеваний, которые ели до 12 яиц в неделю в течение трех месяцев, не показали роста факторов риска при условии соблюдения сбалансированной диеты. Кроме того, поскольку яйца остаются ценным источником белка и витаминов A, D и B12, их присутствие в рационе необходимо для организма человека.

Можно ли есть яйца при повышенном холестерине

Прежде чем вносить изменения в рацион, стоит проконсультироваться с врачом, ведь состояние здоровья у каждого разное. Если у вас сбалансированное питание, нет сердечно-сосудистых заболеваний, высокого уровня "плохого" холестерина или диабета 2 типа, то умеренное потребление яиц, как правило, не влияет на уровень холестерина. Впрочем, избегайте диет с высоким содержанием насыщенных жиров, ведь именно они больше влияют на повышение "плохого" холестерина, чем пищевой холестерин из яиц или морепродуктов.

Как есть яйца и контролировать уровень холестерина

Есть яйца ежедневно безопасно для большинства здоровых людей, но если у вас высокий уровень холестерина или диабет, ограничьте потребление до нескольких раз в неделю. Чтобы уменьшить уровень насыщенных жиров, которые повышают "плохой" холестерин (ЛПНП), выбирайте полезные жиры для приготовления, например, оливковое или масло авокадо. Также, для уменьшения насыщенных жиров в завтраке, замените сыр, бекон и колбасу на ветчину, греческий йогурт и орехи.

