Возможный сигнал о болезни: что означает постоянное ощущение холода

С наступлением холодов многие люди начинают чаще мерзнуть и считают это естественной реакцией на изменение погоды. Однако постоянное ощущение холода не всегда связано с температурой на улице и может сигнализировать о скрытых проблемах со здоровьем.

Специалисты обращают внимание, что этот симптом нередко остается незамеченным или списывается на сезонный дискомфорт. Своевременное распознавание причин помогает избежать осложнений и обратиться за медицинской помощью, прежде чем состояние ухудшится, пишет express.co.

Гипотиреоз

По словам фармацевта Ниам Макмиллан, длительное ощущение холода часто связано со сниженной функцией щитовидной железы, известной как гипотиреоз. Этот орган отвечает за многие важные процессы – от метаболизма и состояния костей до развития клеток. Если гормоны щитовидной железы вырабатываются в недостаточном количестве, это влияет на температуру тела.

Специалист объясняет: "При гипотиреозе обмен веществ замедляется, что снижает общую температуру тела. Поэтому человек постоянно мерзнет и остро реагирует на холод. Среди дополнительных симптомов – запор, ухудшение настроения и боль в мышцах".

Если вы мерзнете тогда, когда другие чувствуют себя комфортно, особенно если это для вас необычно, стоит обратиться к врачу. Медик может назначить анализ на уровень гормонов щитовидной железы (ТТГ), чтобы выяснить, есть ли нарушения.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) отмечает, что проявления гипотиреоза часто малозаметны и развиваются постепенно. К наиболее типичным симптомам относятся:

постоянная усталость;

ощущение холода чаще, чем обычно;

увеличение массы тела;

запоры;

проблемы с концентрацией внимания;

депрессивное настроение;

сухость кожи и волос или их выпадение;

охриплость голоса;

обильные или нерегулярные менструации.

В NHS добавляют, что многие из этих признаков могут быть вызваны другими болезнями, поэтому важно не откладывать консультацию со специалистом. Дополнительную информацию и поддержку предлагают такие организации, как British Thyroid Foundation и Thyroid UK – они имеют форумы, телефонные линии и группы поддержки.

Болезнь Рейно

Фармацевт также предостерегает о состоянии, которое часто путают с сезонным холодом – болезнь Рейно. Она объясняет: "Так холодно, что я не чувствую пальцев ног – это распространенное выражение в зимние месяцы. Но для тех, кто страдает болезнью Рейно, онемение пальцев и рук на холоде – реальность. Кожа становится белой или синей, а части тела, как нос, губы или соски, испытывают недостаток кровоснабжения".

Это состояние возникает из-за сужения мелких кровеносных сосудов в конечностях, что ограничивает кровоток и делает тело более уязвимым к холоду. Люди с болезнью Рейно часто испытывают дискомфорт даже в умеренно прохладной среде.

Анемия

Еще одна распространенная причина постоянного холода – анемия, когда организму не хватает достаточного количества здоровых красных кровяных телец для переноса кислорода к тканям. Из-за этого кровь насыщается кислородом недостаточно, что приводит к ощущению холода в руках и ногах, а также к общей усталости, головокружению, бледности кожи и одышке.

Фармацевт объясняет: "Самый распространенный тип анемии связан с дефицитом железа. Он может появиться, если организм не получает достаточно железа с пищей или из-за значительной кровопотери, например, после травмы или болезни".

Своевременное выявление дефицита железа помогает избежать осложнений и улучшает общее состояние организма.

