Возраст – это только цифра: секреты фитнес-привычек, замедляющие старение

Старение – это естественный процесс, которого нельзя избежать, но вполне реально замедлить его. Физические упражнения и здоровые повадки способны улучшить качество жизни и помочь сохранить молодость.

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Важно не только тренироваться, но и заботиться о состоянии здоровья, включая психическое благополучие. Издание eatthis.com опубликовало полезные советы от экспертов, которые помогут замедлить старение.

Тренер и эксперт по здравоохранению Джои Турман делится своими советами, как сохранить молодость.

"Изменения в образе жизни и режиме дня могут значительно улучшить ваше самочувствие и со временем это приведет к омоложению как физически, так и психологически", – объясняет Турман.

Прогулки без отвлечений

"Я люблю слушать музыку или подкасты, как и любой, но прогулки на свежем воздухе приносят невероятную пользу для здоровья, снижая риски заболеваний и улучшая психическое здоровье", – делится Турман.

Чтобы извлечь максимальную пользу, рекомендуется идти без посторонних отвлечений. Прогулка в тишине позволяет задуматься над своими мыслями, это улучшает психическое самочувствие.

Интервальные тренировки

Возможно, сначала вам покажется, что интенсивная физическая нагрузка – это не самая лучшая идея, но на самом деле короткие интервальные тренировки могут помочь замедлить старение на клеточном уровне. Турман объясняет: "Наши митохондрии – это энергетические станции клеток, они придают нам энергию и помогают поддерживать молодость. Интервальные тренировки, такие как спринты или интенсивная езда на велосипеде, способствуют увеличению количества митохондрий, что поддерживает молодость организма".

Для достижения результата достаточно всего трех интервалов по 20 секунд интенсивной работы. И уже после нескольких подобных занятий вы заметите изменения. Тренировку можно проводить даже раз в неделю.

Стабильный режим сна

Сон имеет чрезвычайно важное значение для поддержания молодости, иногда даже больше, чем физические упражнения. Регулярный сон, а также одинаковая продолжительность сна и время пробуждения обладают эффективными для восстановления организма.

"Сон помогает нормализовать эндокринную систему, способствует восстановлению и, конечно, сохраняет молодость. Рекомендуется спать от 7 до 9 часов каждую ночь", – заключает Турман.

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