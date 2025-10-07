Возвращение к тренировкам без стресса: секреты мотивации от эксперта

Возвращение в спортзал после перерыва может казаться сложным и изнурительным процессом. Часто именно мысль о первой тренировке снова вызывает сомнения и потерю мотивации.

Однако существуют эффективные стратегии, которые помогут снова почувствовать энергию и желание тренироваться. Тренер Мэтт Моррис делится с eatthis.com советами, которые помогут легко и без стресса вернуться к активной жизни.

1. Найдите партнера для ответственности

"Когда кому-то трудно начать новый тренировочный режим или выработать привычку, я всегда советую найти партнёра, который будет контролировать процесс. Если вы начнёте ходить в спортзал вместе с кем-то и будете ответственно относиться к этому, привычка сформируется быстрее. А когда она станет частью вашей жизни, вы сможете тренироваться и самостоятельно", – объясняет Моррис.

Тренер советует искать человека с позитивным мировоззрением и энергией, который будет мотивировать "работать немного усерднее". Это может быть друг, коллега или член семьи. Кроме того, Моррис рекомендует планировать тренировки в календаре, чтобы выделить время на физическую активность.

2. Дышите глубоко и слушайте музыку

Глубокое дыхание и музыка не только успокаивают, но и повышают мотивацию. Моррис советует перед тренировкой или во время нее делать глубокие вдохи в течение 30-60 секунд. А прослушивание любимой музыки поможет настроиться на продуктивность. "Слушайте то, что заряжает вас энергией. Музыка сильно влияет на ваше психическое состояние", –добавляет тренер.

3. Испытайте новые подходы к тренировкам

Чтобы тренировки не становились рутинными, Моррис советует чередовать силовые и кардио-упражнения в течение недели. Один из способов сделать тренировки интересными – это методы "Stack" и "Unstack".

Stack (Стек): выберите группу из шести упражнений и выполняйте первое упражнение определенное количество раз, после чего добавьте промежуточную активность, например, бег, и продолжайте по очереди с другими упражнениями.

Unstack (Расклад): выполните все шесть упражнений в заданных повторениях, сделайте промежуточную активность и затем поочередно "раскладывайте" упражнения.

"Ваши шесть упражнений могут включать приседания, отжимания, обратные скручивания, сгибание рук на бицепс, берпи, подтягивания, выпады и т.д.", — объясняет Моррис.

4. Повышайте частоту сердечных сокращений

Еще один важный аспект тренировок – интеграция психического и физического здоровья. Повышение пульса более 100 ударов в минуту способствует выработке эндорфинов. "Это тот самый "кайф" бегуна. При высокоинтенсивных тренировках после 45 минут вы почувствуете заметное изменение состояния. Для этого подойдут бег, бег трусцой, гребля или езда на велосипеде", – говорит Моррис.

5. Рассмотрите добавки перед тренировкой

Добавки помогают повысить энергию и производительность. Они могут быть в форме порошка, капсул или жевательных таблеток. Основные компоненты – кофеин, креатин, аминокислоты и бета-аланин.

Моррис рекомендует продукт Ignite от Burn Boot Camp, богатый на аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA). По данным Medical News Today, эти аминокислоты поддерживают рост мышц, улучшают результаты тренировок и уменьшают жировые отложения. Однако перед употреблением добавки стоит проконсультироваться с врачом.

6. Пересмотрите свои социальные сети

Влияние соцсетей на самочувствие невозможно недооценивать. Моррис советует фильтровать негативные источники информации: "Отпишитесь от тех, кто заставляет вас чувствовать себя подавленно. Подписывайтесь только на людей, которые вдохновляют и несут позитив".

