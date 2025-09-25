Ежедневные тренировки: секрет здоровья или путь к истощению?
Ежедневные тренировки становятся все более популярными среди тех, кто стремится оставаться активным и поддерживать здоровье. Однако далеко не все задумываются, какие последствия может иметь ежедневная физическая активность для организма.
Действительно ли полезно тренироваться семь дней в неделю, или это чрезмерная нагрузка? Издание eatthis.com пообщалось с экспертом, тренером Майком Болом, чтобы узнать, как ежедневные тренировки влияют на тело.
Согласно опросу The List, 19,37% людей тренируются пять или более раз в неделю; 22,51% занимаются три дня; 20% – два дня; 11,17% – лишь один день в неделю, а 15% вообще не уделяют внимание физической активности.
Но что происходит с организмом, если вы тренируетесь семь дней подряд? Не является ли это чрезмерной нагрузкой? Своими советами делится тренер, доктор медицинских наук Майк Бол.
Ежедневные тренировки могут быть полезными
Доктор Бол объясняет: "Тренировки семь дней в неделю не обязательно вредны. На самом деле это отличный способ оставаться активным и поддерживать здоровье. Однако важно не перетренироваться и не тренировать одни и те же группы мышц подряд. Общее правило – давать мышцам не менее 48 часов на восстановление, прежде чем работать с теми же группами снова. Это позволяет мышцам полностью восстановиться"...
Преимущества ежедневных тренировок
Одним из плюсов регулярных занятий является повышение выносливости. Например, если ежедневно бегать трусцой в умеренном темпе, организм начнёт легче переносить нагрузки, что позволит бегать быстрее и на большие дистанции. Тем не менее, если после кардио вы чувствуете боль, стоит взять день отдыха.
Доктор Бол советует разнообразить тренировки: "Ежедневные занятия позволяют сочетать разные виды активности: не только поднятие весов или бег. Можно включить тренировки на гибкость, равновесие, плиометрические упражнения, а также тренировки скорости, ловкости и сообразительности (SAQ)".
Для тех, кто предпочитает один вид упражнений, например силовые, доктор Бол советует использовать раздельную тренировку: "Раздельная тренировка означает, что разные группы мышц прорабатываются в разные дни, а не ежедневно. Например, один день – грудь и плечи, другой – спина и бицепс, еще один – ноги и корпус. Это позволяет поднимать тяжелые веса ежедневно, одновременно давая мышцам достаточно времени для восстановления".
Возможные риски: усталость и травмы
Перетренированность – главный риск ежедневных тренировок. Чрезмерная нагрузка не дает мышцам времени на восстановление, что может вызвать усталость, травмы и снижение производительности. Кроме того, интенсивные занятия без отдыха могут привести к полному истощению и эмоциональному выгоранию.
Важность разминки и охлаждения
Доктор Бол подчеркивает: "Какой бы ни была частота ваших тренировок, разминка обязательна. Она ускоряет сердечный ритм и готовит мышцы".
Рекомендации эксперта:
- Выполнять кардио 5-10 минут для разогрева сердца.
- Динамические растяжки вместо статических: они предполагают движение и активируют мышцы перед тренировкой.
- Дополнительно можно использовать пенный ролик для подготовки мышц.
После тренировки важно "охлаждаться" – постепенно снижать частоту сердечных сокращений и помогать мышцам вернуться в состояние покоя. Доктор Бол советует: "После бега сбавляйте темп до комфортной ходьбы. Завершите тренировку статической растяжкой и упражнениями с ролл-боксом, чтобы уменьшить боль и ускорить восстановление".
