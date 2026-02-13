Впал в кому на следующий день после 16-летия: во Львове спасли подростка, который едва не погиб из-за гноя в мозге

Во Львове медики спасли 16-летнего подростка, который впал в кому из-за опасного осложнения после обычной простуды. Состояние парня было критическим – в мозге обнаружили массивное скопление гноя, что угрожало жизни.

Благодаря сложной операции и длительному лечению врачам удалось стабилизировать пациента и вернуть его к жизни. Об этом сообщила пресс-служба Детской больницы Святого Николая.

История произошла во Львове с подростком Алексеем, которому 30 сентября исполнилось 16 лет. Уже на следующее утро мать нашла его без сознания и вызвала скорую. За неделю до этого парень переболел вирусной инфекцией с высокой температурой и сильной головной болью, однако казалось, что он выздоравливает.

По словам нейрохирурга Юрия Кузьминского, подросток попал в больницу в состоянии глубокой комы. Обследование показало эмпиему – массивное скопление гноя над правым полушарием мозга.

Медики провели срочную операцию и удалили гной, что спасло жизнь пациента.

Причиной тяжелого состояния стал осложненный синусит. Из-за воспаления околоносовых пазух и нарушения оттока слизь превратилась в гной, возникли гайморит и фронтит, после чего инфекция распространилась к мозгу и глазницам.

После нейрохирургического вмешательства отоларингологи очистили пазухи, а офтальмологи удалили гной из глазниц, что помогло предотвратить потерю зрения.

Как рассказала анестезиолог Наталья Курилец, парень провел в коме три недели, из которых две – на искусственной вентиляции легких. Ежедневная работа мультидисциплинарной команды, коррекция антибактериальной терапии и постоянный уход дали результат и позволили стабилизировать состояние пациента.

После выхода из комы левая сторона тела подростка была парализована, однако благодаря длительной реабилитации и настойчивости он постепенно восстановил подвижность и снова начал самостоятельно ходить.

По словам заведующей ЛОР-отделения Татьяны Заброварной, тяжелая кома не оставила серьезных осложнений – подросток разговаривает, двигается самостоятельно и не имеет проблем с дыханием или глотанием.

Медики отмечают, что спасти юношу удалось благодаря слаженной работе врачей разных специальностей и своевременной медицинской помощи.

