Впечатляющие эффекты растительного питания: как пища может улучшить здоровье

Растительное питание стремительно набирает популярность, и на это есть веские причины. Научные исследования подтверждают, что увеличение в рационе продуктов растительного происхождения оказывает положительное влияние на здоровье сердца, мозга и уровень сахара в крови.

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Кроме того, такая диета способствует снижению уровня холестерина и может улучшить настроение. Издание eatthis.com объясняет, как именно растительная пища может изменить ваше самочувствие к лучшему.

Защита сердца от заболеваний

Отказ от продуктов животного происхождения может помочь сохранить сердечно-сосудистое здоровье в будущем. Одно из исследований Американской кардиоассоциации (АНА), продолжавшееся 32 года, анализировало пищевые привычки 4946 взрослых в возрасте 18-30 лет. Участники вели детальный дневник питания, а ученые оценивали их рацион: полезные продукты (овощи, фрукты, бобовые, орехи, цельнозерновые культуры) получали высокие баллы, тогда как вредные (жирное красное мясо, жареная пища, сладости, выпечка, газированные напитки).

В конце концов, люди, которые придерживались более здорового питания, имели на 52% меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний через три десятилетия. Те же, кто улучшил свой рацион между 7-м и 20-м годами исследования, снизили вероятность сердечных болезней на 61%.

"Я не удивлена, что потребление большего количества растительной пищи положительно влияет на сердце", – отмечает доктор Эрин Палински-Вейд, сертифицированный специалист по лечению диабета. Она объясняет, что такая диета снижает уровень насыщенных жиров, вызывающих воспаление, и увеличивает потребление антиоксидантов и клетчатки.

"Диета, богатая антиоксидантами, уменьшает воспаление - основной фактор развития хронических болезней. А высокое содержание клетчатки положительно влияет на уровень холестерина и здоровья кишечника, что дополнительно снижает риск сердечных недугов", - добавляет Эрин.

Снижение уровня холестерина

Другое исследование AHA, в котором участвовало 123 330 женщин в постменопаузе (в возрасте 50-79 лет), выявило, что растительная диета помогает снизить уровень холестерина и риск сердечных заболеваний. В течение 15 лет участники заполняли анкеты о своем питании, а ученые анализировали, насколько их рацион отвечал принципам так называемой портфолио-диеты. Эта диета включает продукты, способствующие снижению уровня холестерина, в частности соевые белки, фасоль, тофу, овес, ячмень, баклажаны, яблоки и ягоды.

Результаты показали, что у женщин, придерживавшихся такого способа питания, риск сердечной недостаточности снизился на 17%, ишемической болезни сердца – на 14%, а общий риск сердечно-сосудистых заболеваний – на 11%.

"Мы обнаружили, что даже постепенное внедрение отдельных компонентов портфолио-диеты дает положительный эффект", – отмечает ведущий автор исследования Андреа Дж. Глен.

Поддержка здоровья мозга

Американская академия неврологии установила, что регулярное употребление ярких овощей и фруктов, в том числе клубники, ежевики и апельсинов, снижает риск когнитивных нарушений на 20%.

Оказалось, что флавоноиды – растительные соединения с антиоксидантными свойствами – особенно полезны для мозга. Потребление красных, фиолетовых и синих продуктов (например черники и вишни) уменьшало риск когнитивного ухудшения на 24%. В то же время, употребление желтых и оранжевых фруктов и овощей (апельсины, морковь, перец) давало еще более впечатляющий эффект – замедление возрастных изменений в мозге на 3-4 года.

"Наши данные свидетельствуют, что даже полпорции таких продуктов в день могут улучшить состояние мозга", – подчеркивает профессор Гарвард Уолтер Уиллетт.

Улучшение уровня сахара в крови и настроения

Британские ученые проанализировали 11 клинических исследований, оценивавших эффекты растительной диеты для людей с диабетом 2 типа. Средний срок исследований составлял 23 недели.

Результаты, опубликованные в BMJ Open Diabetes Research & Care, показали, что люди, которые ели мало или совсем не употребляли животные продукты, имели более стабильный уровень глюкозы в крови. К тому же их эмоциональное состояние значительно улучшилось.

"Ці результати цілком логічні. Деякі рослинні продукти - цибуля, часник, банани, спаржа, містять пребіотичну клітковину, яка підтримує здоров'я кишківника. Корисні кишкові бактерії, що живляться цією клітковиною, виробляють коротколанцюгові жирні кислоти, які зменшують запалення та покращують чутливість до інсуліну", – пояснює Палінскі-Вейд.

Кроме того, стабильный уровень сахара в крови помогает избегать резких перепадов настроения.

"Растительная диета способствует общему эмоциональному благополучию, ведь баланс глюкозы оказывает непосредственное влияние на психологическое состояние человека", - заключает эксперт.

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