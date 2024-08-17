Впечатляющие преимущества чувствовать себя моложе: что говорят об этом исследователи

Независимо от того, что указано в вашем паспорте, свежее исследование Американской психологической ассоциации, опубликованное в журнале "Психология и старение", подчеркивает: самое важное, на какой возраст вы себя чувствуете. Согласно данным исследования, пожилые люди, чувствующие себя моложе своего фактического возраста, получают многочисленные преимущества.

Среди них – улучшенные когнитивные способности, снижение уровня воспаления, отличное самочувствие, меньшая вероятность попасть в больницу и, в общем, дольше жизни по сравнению с теми, кто воспринимает свой возраст реалистично. Но как чувство молодости способно продлить жизнь? Об этом сообщает издание eatthis.com.

Молодость в мыслях – защита от стресса

Насколько лет вы чувствуете себя на самом деле, ученые называют "субъективным возрастом". Это может помочь сохранить здоровье благодаря своей способности уменьшать влияние стресса. Стресс, особенно длительный, оказывает разрушительное влияние на организм и его функционирование. Исследователи считают, что молодое отношение к жизни служит своеобразной защитой от негативных последствий стресса для организма.

"Наши исследования подтверждают, что стресс является ключевым фактором ухудшения здоровья, особенно среди пожилых людей. Однако чувство молодости может быть эффективным способом снижения стресса и поддержания физического состояния", – отмечает доктор Маркус Веттштайн, ведущий исследователь.

Как проходило исследование?

Группа ученых из Немецкого центра геронтологии проанализировала данные более 5000 человек старше 40 лет в течение трех лет. Участники исследования заполняли анкеты, где указывали уровень стресса, состояние физического здоровья и ежедневные активности. Кроме того, их спрашивали: "На сколько лет вы себя чувствуете?".

Стресс и физическое старение идут бок о бок

Общие результаты показали, что больший уровень стресса сопровождался ухудшением здоровья в течение трехлетнего периода, особенно у пожилых людей. Однако те, кто чувствовал себя моложе своего возраста, меньше страдали от негативных последствий стресса для организма.

Важная оговорка

Если вы вдохновились этими результатами и планируете вернуться к молодежному стилю, ученые предостерегают, что чрезмерный разрыв между вашим субъективным и реальным возрастом может быть опасным.

"Чувствовать себя младшим до определенного предела полезно, но слишком "молодое" мышление может навредить", – заключает Веттштайн.

Чувство молодости – это не иллюзия о том, что вам снова 18, а убеждение, что вы способны вести активную и продуктивную жизнь даже в зрелом возрасте.

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