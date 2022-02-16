Впервые пациентом, вылечившимся от ВИЧ, стала женщина: что помогло ей победить болезнь

Пациентка Нью-Йоркского пресвитерианского медицинского центра победила ВИЧ после получения редкого, но опасного лечения стволовыми клетками. Женщина стала четвертым человеком, который когда-либо излечился от ВИЧ.

Предыдущие пациенты, победившие недуг, были мужчинами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Женщина также была больна раком и получила лечение, предназначенное для борьбы с обоими заболеваниями одновременно. По словам медиков, такая терапия настолько рискована, что ранее для пациентов, у которых нет диагноза рака на поздней стадии, ее не применяли. Примечательно, что для проведения этого лечения, врачи должны сначала найти донора с редкой мутацией, делающей его устойчивым к вирусу.

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Эксперты сообщают, что люди, у которых есть эта мутация, обычно являются выходцами из Северной Европы, и даже в этом регионе она есть только у одного процента населения. Затем врачи проводят "гаплоидентичную трансплантацию пуповины", при которой используется пуповинная кровь и костный мозг донора.

Пуповинная кровь помогает бороться с раковыми заболеваниями, связанными с кровью, такими как лейкемия, от которой страдала женщина, в то время как костный мозг поставляет стволовые клетки в организм.

Поскольку пуповинная кровь обычно не так эффективна для взрослых, как для детей, трансплантация стволовых клеток может помочь повысить ее эффективность.

Один из ведущих врачей, проводивших обследование пациента из Нью-Йорка Коэн ван Безиен рассказал, что роль взрослых донорских клеток состоит в том, чтобы ускорить процесс раннего приживления и сделать трансплантацию более легкой и безопасной.

Поскольку это лечение стволовыми клетками часто может привести к смерти пациента, эксперты не будут использовать его для лечения здорового человека, который может справиться с ВИЧ обычными методами. Вместо этого они сосредотачиваются на этом лечении людей на поздних стадиях рака, которые, скорее всего, умрут, если не будет сделано серьезное медицинское вмешательство. Исследователи говорят, что ежегодно эту процедуру могут пройти до 50 пациентов из более чем миллиона американцев, борющихся с ВИЧ.

Напомним, американская компания Moderna успешно опробовала на животных свою мРНК-вакцину против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Препарат безопасен и вызывает выработку антител в организме человека.