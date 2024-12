VR-тренировка, которая поможет бороться со стрессом: о чем говорит наука

После пандемии многие люди адаптировались к гибридной или постоянной работе из дома, что позволило сделать свой распорядок дня более гибким. Вместе с тем, благодаря экономии времени и снижению стресса, по сравнению с традиционными упражнениями, популярность приобрели и виртуальные тренировки.

Исследования показывают, что такой формат занятий может улучшить психическое здоровье, в частности, уменьшить тревогу, стимулируя нервные и когнитивные способности. Почему такая тренировка полезна для общего самочувствия и каковы её преимущества, рассказали в Eat This, Not That.

Преимущества иммерсивной виртуальной реальности (IVR)

Регулярные физические упражнения важны для здоровья, но в некоторых случаях их выполнение невозможно, в частности при хронических сердечно-сосудистых заболеваниях или ограничениях подвижности. В таких ситуациях виртуальная реальность (VR) может быть полезным инструментом для тренировок. IVR позволяет людям почувствовать физические активности в безопасной виртуальной среде и предлагает новые возможности для поддержания активности даже в сложных условиях.

Как проводилось исследование

Исследовательская группа из Университета Тохоку (IDAC) наблюдала за молодыми здоровыми участниками во время виртуальной тренировки, которая от "первого лица" создавала впечатление их собственных движений. До и после тренировки ученые оценивали психосоциальный стресс, измеряя нейроэндокринную реакцию участников. Кроме того, каждый участник также заполнил анкету для определения уровня тревожности.

Воздействие виртуальных тренировок на уровень стресса

Исследование показало снижение уровня тревоги и психосоциального стресса после виртуальных тренировок по сравнению с реальными упражнениями. Профессор Далила Бурин объяснял, что психосоциальный стресс возникает из-за социальных ситуаций, как осуждение или оценка. Она отмечает, что умеренный стресс может быть полезным, но его чрезмерная концентрация может навредить здоровью.

"Этот вид виртуального обучения является новым рубежом, особенно в таких странах, как Япония, где существуют высокие требования к производительности и старение населения", — говорит Далила Бурин.

