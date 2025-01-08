Врач-иммунолог объяснил, какие симптомы метапневмовируса, кто в зоне риска и как уберечься

Метапневмовирус (HMPV), первые случаи которого уже подтверждены в Украине, известен человечеству около 20 лет. Он существовал и раньше, однако выделен был недавно и не получал много внимания. Метапневмовирус может вызвать пневмонию, чаще это происходит у детей.

Видео дня

Об этом рассказал врач-иммунолог Андрей Волянский в выпуске OBOZ.Talk. По его словам, HMPV циркулирует постоянно, но именно сейчас, в холодный сезон, больше всего.

"И эти случаи, что в Украине зарегистрированы, или 13, или больше, это даже не верхушка айсберга, это капля в море, потому что их почти нигде не диагностируют, потому что нет наборов. То есть мы знаем из опыта в мире, что сейчас примерно 5% всех образцов на этот вирус положительны. То есть если, например, в Украине за сезон заболеет острыми респираторными вирусными заболеваниями примерно 10% от населения, это означает, что примерно 3 миллиона заболеют и огромное количество – 200 тысяч – это будет метапневмовирус", – сказал врач.

Кто в зоне риска

Метапневмовирус и его близкий "родственник" РС-вирус (респираторно-синцитиальная инфекция) очень опасны для детей.

"Дети очень легко этот вирус получают и иногда возникает воспаление нижних дыхательных путей. Это пневмонии и бронхиолиты. Вот бронхиолиты – это такая типичная форма респираторной инфекции у детей младшего возраста. И именно дети до 5 лет наиболее часто этот вирус получают", – отметил Волянский.

Важно отметить, что метапневмовирус обладает очень высокой заразностью, но летальность у него при этом невысокая.

Как уберечься от вируса

Главный путь передачи HMPV – воздушнокапельный. Поэтому врач рекомендует носить маску или респиратор. Также нужно не забывать о мытье рук.

Важно сейчас защищать детей. Лучше их не водить в публичные локации, но если есть необходимость быть где-то в транспорте, метро или еще где-то в людном месте, то нужно надевать маску или респиратор на ребенка. Это касается и взрослых, и пожилых людей, и тех, кто имеет хронические заболевания.

"Социальная дистанция тоже работает. То есть это профилактика, это защита", – сказал врач.

Первые симптомы

Начало метапневмовируса не сильно отличается от острых респираторных заболеваний (ОРЗ). Для него также характерны повышение температуры, слабость, усталость, головная боль, боль в мышцах – общие признаки интоксикации.

"Но повышение температуры обычно не столь значительное, как при гриппе или при строптококковой ангине, то есть это где-то не выходит за 38,5", – уточнил иммунолог.

Также возникают насморк и кашель. Они могут опускаться ниже в легкие и тогда уже будет ослабление дыхания и общая слабость у пациента.

О лечении

Лечить вирус антибиотиками – ошибка, ведь они действуют только при заболеваниях бактериального происхождения. Если врач все же назначает их, нужно задать ему дополнительные вопросы.

"Вы видите признаки бактериального процесса? Зачем антибиотик? То есть, если есть эти признаки, а это что? Это может быть клиническая кровь, указывающая на вирусное или бактериальное направление воспаления, но она может и не указывать и это более характерно для вирусных процессов, когда кровь остается нормальной", – объяснил иммунолог.

Он подчеркнул, что утверждение о том, что нет лечения против метапневмовируса или РС-вируса, ошибочное.

"Нет специфических лекарств. Но лекарства общие против вируса, они существуют, я не буду их сейчас называть, но врачи их знают и их можно применять. Но здесь очень важно правильное, корректное, рациональное, патогенетическое и симптоматическое лечение. Это тоже важно", – сказал Волянский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине по состоянию на 6 января официально было подтверждено 13 случаев заболевания метапневмовирусом человека (HMPV). Вспышка вируса вызвана адаптацией микроорганизмов, которые пользуются измененным иммунным ландшафтом в результате пандемии коронавирусной болезни 2019 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!