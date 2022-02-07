Врач назвал чрезвычайные свойства известного фрукта

Подавляющее большинство питательных веществ в течение жизни человек получает из продуктов питания. О пользе для организма яблок, груш или цитрусовых издавна известно многим. В то же время, о полезных преимуществах другого популярного фрукта большинство даже не догадывается. Улучшение пищеварения, помощь при астме, поддержание защитных сил организма – далеко не полный список того, на что способен этот продукт.

А речь идет об обычном киви, которое оказывает значительное положительное влияние при регулярном потреблении. О его происхождении и целебных свойствах рассказал на своей Facebook-странице врач-гастроэнтеролог и диетолог Олег Швец.

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Киви выращивают в Италии, Франции, Новой Зеландии, Китае, Чили, Греции, Португалии и США, а в продаже оно круглый год. Фрукт имеет 50 разных сортов, каждый из которых характеризуется собственным вкусом. Примечательно, что большинство людей привыкли потреблять только мякоть, хотя кожица и семена киви тоже съедобны.

Этот небольшой фрукт – источник пищевых волокон и витаминов С, Е и К, а также содержит антиоксиданты, фолат, медь и калий. Какое же положительное влияние оказывает на организм включение киви в рацион?

Врач отмечает, что употребление киви может снижать свертываемость крови и регулировать кровяное давление за счет уменьшения количества липидов.

Обычно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний назначают препараты, разжижающие кровь, которые могут в долгосрочной перспективе вызвать раздражение слизистой желудка. Потребление 2-3 плодов киви в день может заменить прием аспирина и улучшить работу сердца на некоторое время.

За счет витамина С, содержащегося во фрукте, организм повышает способность к восстановлению тканей и противостоянию негативному воздействию свободных радикалов. Таким образом, включение киви в свой рацион может повысить защитные силы организма для борьбы с вирусными и бактериальными инфекциями.

Киви содержит антиоксиданты, которые способны уменьшать проявления окислительного стресса организма, который, в свою очередь, может вызвать нарушение целостности цепи ДНК и вызывать серьезные недуги, которые непросто обнаружить.

Следовательно, регулярное потребление фрукта может предотвратить, например, развитие рака толстой кишки, который напрямую связан с изменением ДНК.

Наряду с витамином С, разрушающим свободные радикалы, вызывающие воспалительные процессы в организме, киви также содержит фермент бромелайн, который может расщеплять белки и помогать при воспалении. Когда вы употребляете фрукт, фермент выделяется в кровь и разрушает вредные комплексы.

Зеаксантин и лютеин – соединения, которые помогают образовывать витамин А, необходимый для остроты зрения и здоровья глаз. Они также защищают сетчатку от чрезмерного света и предотвращают катаракту.

Киви содержит оба каротиноида, поэтому его регулярное добавление в меню может помочь сохранению зрения.

Содержащийся во фрукте витамин С является основной составляющей в синтезе коллагена, который отвечает за структуру кожи и укрепление костей. Добавьте киви в свой рацион – и ваша кожа будет увлажненной и красивой.

Большое количество клетчатки и воды и низкая калорийность делает киви лучшим продуктом для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса. Кроме того, фрукт имеет низкий гликемический индекс, что позволяет сахару медленнее высвобождаться и регулировать его уровень в крови.

Клетчатка стимулирует движение пищи по пищеварительной системе, снижает холестерин и задерживает желчную кислоту, а антиоксидант актинидин расщепляет и переваривает белки и предотвращает синдром раздраженного кишечника.

Как видим, известный нам всем фрукт сложно переоценить, поскольку он обогащен витаминами, ферментами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой. Потребление всего нескольких плодов киви в день может помочь в решении многих проблем со здоровьем и значительно улучшить самочувствие.

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