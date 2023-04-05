Врач рассказал, что приводит к сердечному приступу
Сохранению собственного здоровья и профилактике заболеваний человек посвящает значительные усилия. И это правильно, ведь предупредить недуг легче, чем его лечить. Так, уже на протяжении многих лет летальные случаи от нарушений работы сердечно-сосудистой системы занимают первые места во всем мире. Малоподвижный образ жизни, высокое давление и уровень холестерина, а также вредные привычки – первые факторы, угрожающие вашему сердцу и приводящие к сердечному приступу.
Сердце – своеобразный мотор человеческого организма, от которого без преувеличения зависит наша жизнь. Некоторые пороки могут быть врожденными и нуждаться в серьезном лечении, однако каждому под силу снизить риск сердечного приступа. О его основных причинах изданию Eat This, Not That! рассказал доктор медицинских наук Джеффри Длотт.
Нехватка активности
Доктор Длотт отмечает необходимость регулярных физических упражнений в течение жизни. Он утверждает, что пассивность приводит к накоплению избыточного количества жирового материала в артериях, что может привести к их закупорке и вызвать сердечный приступ.
Повышенный холестерин
Иногда "плохой" холестерин в организме не проявляет себя в течение длительного времени, вредя при этом здоровью человека. Так, повышенный его уровень приводит к образованию бляшек, которые со временем блокируют подачу крови к сердцу, что, в свою очередь, может привести к сердечному приступу.
Курение
Во время курения кровь в артериях сгущается и замедляется движение по кровеносным сосудам к сердцу. Со временем такой застой может привести к образованию тромбов и спровоцировать сердечный приступ.
Высокое артериальное давление
Доктор Длотт рекомендует бороться с проявлениями гипертонии для предотвращения сердечного приступа. Он отмечает, что высокое давление уменьшает подачу крови и кислорода к сердцу, ухудшая его работу.
К сожалению, никогда нельзя быть уверенным, что ты защищен от сердечного приступа. Чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, уже сегодня следует вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и следить за состоянием своего здоровья.
Ранее OBOZREVATEL рассказал о влиянии чрезмерных переживаний на здоровье. Шведские ученые отметили, что волнение о деньгах и сложностях на работе повышает риск сердечных заболеваний на 30%.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты Obozrevatel гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.