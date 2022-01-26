Врач рассказал, как безопасно праздновать в условиях COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции оказала значительное влияние на повседневную жизнь большинства людей в мире. Многие люди испытывают разочарование от того, что не могут спланировать встречу с родными и друзьями или отпраздновать памятные даты, как привыкли делать это до распространению COVID-19. Однако решение проблемы есть. Вакцинация, соблюдение простых правил и организация пространства – первый шаг к возвращению к нормальной жизни.

Тревога за собственное здоровье и социальное дистанцирование привели к уменьшению общения и ухудшению отношений, однако можно вернуть вкус жизни и в новых пандемических условиях. Таким выводом поделилась с изданием Northwestern Medicine врач семейной терапии, доктор медицинских наук Кавита Шанкер-Пател.

Врач считает, что вполне возможно вернуть в свою жизнь приятные встречи и праздники при условии соблюдения простых правил.

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На сегодняшний день лучший способ остановить распространение коронавируса – сделать курс прививок. Это не даст 100% гарантии от заражения, но убережет вас и близких от тяжелых осложнений или смерти.

Пообщайтесь со своей семьей и друзьями по поводу вакцинального статуса, попробуйте объяснить его важность, однако не принуждайте кого-то к прививке. Лучше поинтересоваться опасениями близкого человека и привести факты, которые убедят его и склонят к правильному решению.

Если вы запланировали встречу, пройдите тестирование на COVID-19 и попросите ваших друзей сделать то же самое. Таким образом, вы убедитесь, что в момент празднования не представляете опасности друг для друга.

Даже во время встречи не забывайте о личной безопасности и мерах противодействия распространению вируса. Носите маску, мойте руки и обрабатывайте их дезинфицирующими растворами, а также откажитесь от встречи при плохом самочувствии, ведь каждый день мы встречаемся не только с коронавирусом, но и с другими возбудителями.

По возможности спланируйте свою встречу на свежем воздухе, где вы сможете соблюдать определенную дистанцию и не рисковать пересушить слизистые оболочки.

Если же вы встречаетесь в помещении, чаще проветривайте его и увлажняйте воздух, ведь это лучшая профилактика не только коронавируса, но и остальных респираторных заболеваний.

Как видим, соблюдение простых правил может помочь вернуть себе радость общения и уберечь от распространения опасного недуга.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о негативных последствиях пандемии. Врачи отметили, что снижение физической активности и неправильное питание при изоляции приводят к росту веса у детей и подростков.