Врачи дали советы, как снизить риск падения и травмирования

Ходьба – один из самых главных навыков, без которого нельзя представить полноценную человеческую жизнь. Падения во время ходьбы могут постигнуть кого-либо, особенно маленьких детей, однако с годами мы начинаем особенно опасаться падений. Это объясняется тем, что в старшем возрасте даже незначительная травма может привести к серьезным последствиям. Регулярная физическая активность, грамотное обустройство домашнего пространства и поддержка здоровья могут помочь их избежать.

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Падения могут случаться случайно или обуславливаться имеющимся заболеванием, поэтому так важно обезопасить себя. Издание Familydoctor.org рассказало, как снизить риск травмирования.

Врачи отмечают, что, кроме возраста, на вашу подвижность могут влиять артрит, катаракта, проблемы с тазобедренными суставами, а также болезнь Паркинсона или рассеянный склероз. Для облегчения своей жизни и предотвращения травм попробуйте следовать следующим рекомендациям:

Будьте физически активны в течение жизни – это укрепит ваше тело, мышцы и суставы. В старшем возрасте упражнения должны быть направлены на тренировку баланса и сопротивления.

Обустройте домашнее жилье. Ваш дом или квартира должны быть комфортными и безопасными. Обеспечьте качественное освещение дома; надежно зафиксируйте ковры; спрячьте электрические провода в местах интенсивного движения; установите перила в ванной комнате и на лестнице; разместите предметы первой необходимости в удобных местах. Эти простые вещи позволят вам безопасно передвигаться и избавят от необходимости далеко тянуться или пользоваться стремянкой.

Следите за своим здоровьем. Регулярно проверяйте зрение, проходите курс лечения от артрита или диабета, если он влияет на состояние ваших ног, поскольку хронические заболевания могут влиять на походку и повышать риск падения. Кроме того, не злоупотребляйте алкоголем и помните, что некоторые лекарства могут нарушать координацию и вызывать головокружение.

Используйте вспомогательные средства. Всегда носите удобную обувь, в которой вы чувствуете себя уверенно. Кроме того, если ваш врач рекомендует, используйте во время ходьбы трость или ходунки, которые помогут избежать падения.

Учитывайте погодные условия. Если вам нужно выйти на улицу в гололедицу, заранее позаботьтесь о расчистке дороги и использовании антискользящих материалов.

Конечно, от падения никто не застрахован, но можно попытаться минимизировать риск и последствия. Правильная организация жизненного пространства и соблюдение простых правил может помочь предотвратить падения и избежать травм.

Утро OBOZREVATEL рассказал об интересном способе похудения. Врач отметил, что потерять избыточный вес можно с помощью обычной ходьбы.

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