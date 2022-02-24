Врачи назвали лучшие продукты для здорового сердца

В человеческом организме все взаимосвязано: от слаженной работы органов зависит долгая и полноценная жизнь, поэтому говорить о важности одного из них неуместно. Сердечно-сосудистая система – настоящий мощный мотор человека, который обеспечивает циркуляцию крови и насыщает ткани и системы кислородом, гормонами и питательными веществами.

На болезни сердца приходится почти треть всех смертей на планете, поэтому крайне важно поддерживать и сохранять его здоровье смолоду. Питание – один из шагов на этом пути. Проанализировав медицинские факты, издание Healthline подготовило подборку пищевых продуктов, которые должны быть на вашем столе.

Сбалансированный рацион – первое условие здорового сердца, ведь полезные продукты могут влиять на артериальное давление, снижать уровень холестерина и снимать воспаление, уменьшая таким образом риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Рафинированные продукты повышают риск развития ишемической болезни сердца, а цельное зерно, наоборот, защищает от нее и уменьшает систолическое давление. Анализ 45 исследований показал, что потребление трех дополнительных видов цельных продуктов в день способно снижать риск сердечных заболеваний на 22%.

Зеленые овощи, например шпинат и капуста, обогащены витамином К и веществами, которые помогают снижать кровяное давление и способствуют правильному свертыванию крови. Кроме того, они содержат пищевые нитраты, уменьшающие жесткость артерий и улучшающие функции клеток, выстилающих кровеносные сосуды.

Анализ исследований показал, что увеличение потребления листовых овощей связано со снижением заболеваний сердечно-сосудистой системы на 16%, а один из экспериментов показал более низкий риск ишемической болезни.

Томаты обогащены ликопином – натуральным растительным пигментом с антиоксидантным действием. Низкий уровень ликопина может привести к сердечному приступу и инсульту. Регулярное потребление помидоров повышает уровень "хорошего" холестерина, который, по свидетельству ученых, способен очищать артерии от бляшек, что, в свою очередь, защищает от сердечных заболеваний.

Клубника, малина, ежевика, черника – хороший выбор для защиты вашего сердца. Они могут быть как питательной закуской, так и сладким десертом.

Ягоды обогащены антиоксидантами, защищающими от воспаления и окислительного влияния свободных радикалов. Научные данные свидетельствуют, что ежедневное потребление черники улучшает функцию клеток, выстилающих кровеносные сосуды, которые в свою очередь помогают контролировать кровяное давление и свертываемость крови, а регулярное добавление в рацион клубники улучшает резистентность к инсулину и снижает уровень "плохого" холестерина.

Не все жиры вредят человеческому организму, на самом деле, без некоторых из них невозможна его полноценная работа. Одно из исследований показало, что добавление в рацион жирной рыбы в течение длительного времени связано с более низким уровнем "плохого холестерина", триглицеридов и сахара в крови натощак, а также систолического давления.

Для здорового сердца регулярно употребляйте в пищу лосось, скумбрию, сардины и тунец, а при невозможности – обратитесь к врачу для назначения рыбьего жира.

Авокадо является источником мононенасыщенных жиров, связанных со снижением холестерина и риска возникновения сердечных заболеваний. Кроме того, оно содержит калий, необходимый для здоровья.

Одно из исследований, изучавшее влияние трех разных диет на 45 участников с избыточным весом, показало, что участники той из групп, которая потребляла одно авокадо в день, отмечали снижение уровня "плохого" холестерина, значительно повышающего уровень сердечных заболеваний.

Фасоль богата резистентным крахмалом, который оказывает положительное влияние на работу кишечника. Кроме того, он может уменьшать уровень холестерина и триглицеридов, а также снижать давление и воспаление.

Грецкие орехи содержат клетчатку и важные микроэлементы, например магний, медь и марганец. Некоторые исследования свидетельствуют, что диета, дополненная орехами, снижает уровень холестерина и связана с более низким уровнем сердечных заболеваний.

Миндаль обогащен питательными веществами, витаминами и минералами, а также является источником мононенасыщенных жиров и клетчатки, очень важных для работы сердца. Медицинские данные доказали, что потребление миндаля связано с более высоким уровнем "хорошего" холестерина, который уменьшает образование бляшек и сохраняет чистоту артерий.

Обычно рафинированный сахар, содержащийся в сладостях или обработанных продуктах, вредит здоровью. Однако умеренное потребление темного шоколада с содержанием не менее 70% какао может быть очень полезно для сердечно-сосудистой системы. Так, исследования доказывают, что употребление шоколада может снизить риск ишемической болезни сердца, инсульта и диабета.

Следует отметить, что преувеличение шоколада в меню не принесет ожидаемой пользы из-за высокого уровня сахара и калорийности.

Любимый многими напитками имеет множество преимуществ для здоровья – от сжигания жиров до улучшения чувствительности к инсулину. Кроме того, он обогащен катехинами и полифенолами, которые срабатывают как антиоксиданты, чем защищают от повреждения клеток и сердечных заболеваний.

Ученые доказали, что потребление экстракта зеленого чая в течение трех месяцев снижает артериальное давление, триглицериды, "плохой" и общий холестерин.

Заболевание сердечно-сосудистой системы, как и любые другие, легче предупредить, чем лечить. Как видим, питание играет значительную роль в правильной работе сердца. Помочь себе не сложно: сбалансируйте ваш ежедневный рацион полезными продуктами, которые подарят вам силу и бодрость и насытят ваш организм питательными веществами, витаминами и минералами, необходимыми для полноценной и долгой жизни.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что снижение уровня углеводов из вредных продуктов может быть полезно для работы сердца. Специалисты также отметили, что кратковременное соблюдение кето-диеты может снизить уровень сахара и триглицеридов в крови.