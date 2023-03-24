Врачи назвали натуральные добавки, предотвращающие бессонницу

Если провести некоторые подсчеты, то окажется, что почти треть своей сознательной жизни человек проводит во сне. Полноценный отдых в течение рекомендованных 7-9 часов в сутки играет важную роль для правильного функционирования всех человеческих органов и систем, а вот регулярный недостаток вредит телу и мозгу, а также может повышать риск сердечных заболеваний, диабета и ожирения.

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На сегодняшний день все больше людей испытывают проблемы со сном и нуждаются в помощи. Издание Healthline после консультации с клиническим фармацевтом Аланом Картером посоветовало несколько природных добавок, которые могут улучшить ваш сон.

Валериана

Корень валерианы издавна считается надежным средством для облегчения симптомов тревоги, депрессии и менопаузы, а также является распространенной добавкой для улучшения сна. Хотя его влияние на организм человека требует дальнейшего изучения, научные исследования свидетельствуют об определенном улучшении у некоторых людей с расстройствами сна.

Мелатонин

Мелатонин – гормон сна, вырабатываемый вашим телом и сигнализирующий мозгу о необходимости отдыха. Его производство усиливается вечером и падает утром, а также может нарушаться, например при смене часовых поясов. В таком случае человек испытывает проблемы со сном и чувствует себя истощенным.

Для улучшения самочувствия на настройку режима могут потребоваться добавки мелатонина, улучшающего качество и продолжительность сна. Особенно полезным может быть его употребление людьми с нарушениями сна или с изменяющимся графиком труда.

Лаванда

Считается, что аромат лаванды оказывает успокаивающее действие и помогает улучшить сон. Для достижения положительного эффекта может потребоваться вдыхать аромат за несколько часов до отдыха. Кроме того, исследования свидетельствуют, что у людей с деменцией удлинялась общая продолжительность сна и улучшалось его качество после ароматерапии лавандой.

Магний

Магний участвует во многих важных процессах человеческого организма и переоценить его пользу достаточно сложно. Ученые отмечают, что минерал повышает уровень гамма-аминомасляной кислоты, оказывающей успокаивающее действие на мозг. В то же время, исследования доказали, что сочетание магния, витамина B и мелатонина может помогать в лечении бессонницы независимо от ее причин.

Пассифлора

Пассифлора – хорошее травяное средство для улучшения сна. Так, недавний эксперимент с участием людей с бессонницей, в течение двух недель принимавших экстракт пассифлоры, показал значительное улучшение некоторых параметров сна. При изучении оценивались общее время сна, его эффективность и время пробуждения после засыпания.

Глицин

Аминокислота, играющая значительную роль в работе нервной системы, также может улучшать сон. Считается, что глицин снижает температуру тела, сигнализируя о том, что пора спать. Кроме того, добавка может повысить работоспособность и снизить усталость при недосыпании. Следует отметить, что уровень глицина в организме можно повысить, употребляя в пищу шпинат, бобы, капусту, бананы, киви и продукты животного происхождения.

Полноценный отдых необходим человеку. Как видим, существует немало естественных способов улучшить свой сон, однако, если проблема повторяется, не медлите с походом к врачу для дополнительного обследования. Своевременная диагностика поможет установить причину расстройства сна и подобрать эффективное лечение.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о способах предотвращения бессонницы. Специалисты рассказали, что дыхательные практики помогут во время засыпания, а также посоветовали использовать беруши, маски для глаз или прослушивание умиротворяющей музыки.