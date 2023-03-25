Врачи назвали причины расстройства желудка и способы от него избавиться

В безумном ритме современной жизни мы не всегда можем соблюдать правильное питание. Пренебрежение завтраком, постоянные перекусы, потребление пищи на ходу или вечернее переедание однозначно не полезны для нашего организма и вызывают нарушения в его работе. Так, часто мы жалуемся на расстройства желудка, которые, как правило, не приводят к серьезным последствиям, однако могут значительно ухудшать качество жизни и снижать работоспособность.

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Диспепсия (так называют расстройства желудка врачи) может настигнуть любого, но если она хроническая, то медлить с обследованием не стоит. Специалисты Clevelаnd Clinic рассказали о причинах и симптомах расстройства и посоветовали, как его предотвратить.

Расстройство желудка – распространенное состояние, проявляющееся болезненными ощущениями или жжением в желудке. В большинстве случаев улучшения можно достичь изменениями в рационе или приемом лекарства, однако иногда длительная диспепсия может свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний.Как распознать диспепсию?

Как правило, расстройство желудка проявляется следующими симптомами :

Тошнота или рвота;

Кисловатый привкус во рту;

Чрезмерное газообразование;

Болезненные ощущения или жжение в желудке или верхней части живота;

Вздутие.Причины расстройства желудка

Иногда невозможно установить причину, приводящую к нарушению работы желудочно-кишечного тракта. В таком случае врачи говорят о функциональном расстройстве желудка. В то же время в большинстве случаев диспепсию вызывает чрезмерное употребление алкоголя или кофеина, большое количество жирной, соленой или кислой пищи в рационе, пребывание в постоянном стрессе или тревоге, прием некоторых лекарств, особенно натощак.

Кроме того, расстройство желудка может быть симптомом другого заболевания, например гастрита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, язвы желудка, хиатальной грыжи, синдрома раздраженного кишечника и т.д.Как диагностировать расстройство желудка?

Если нарушения желудка повторяются регулярно или их симптомы ухудшаются, следует обратиться к специалисту. Предварительный диагноз может быть установлен на основе ваших жалоб и анализа имеющихся симптомов, пищевых привычек и образа жизни. Старайтесь как можно точнее объяснить свои ощущения и возможные триггеры, вызывающие ухудшение работы желудка, например продукты, после употребления которых бывает расстройство.

При необходимости для подтверждения диагноза специалист может назначить ряд дополнительных обследований, например:

Лабораторные анализы крови для проверки работы печени, почек и щитовидной железы;

Тест на определение наличия в организме бактерии Helicobacter Pylori;

Анализ стула;

Рентген, эндоскопия или компьютерная томография, чтобы установить возможные внутренние проблемы.Как лечить расстройство желудка?

Как правило, если диспепсия беспокоит человека время от времени, для улучшения своего состояния достаточно изменить рацион и исключить из него чрезмерное количество жирной и острой пищи, алкоголя, кофеина и газированных напитков.

В то же время, если к расстройствам желудка приводят другие проблемы в организме, может быть рекомендовано медикаментозное лечение, направленное на устранение первопричины. К основной терапии относятся:

Антациды: средства для нейтрализации желудочной кислоты;

Антибиотики: назначаются при наличии в организме бактериальной инфекции, что приводит к диспепсии;

Ингибиторы протонной помпы: снижают кислотность желудка;

Блокаторы Н2: уменьшают продуцирование желудочной кислоты и помогают при пептических язвах.

Кроме того, вы самостоятельно можете влиять на работу пищеварительной системы и предотвратить возникновение расстройства желудка. Для этого сбалансируйте рацион, избегайте хронического стресса, не наедайтесь перед сном, избавьтесь от вредных привычек (например, курения и употребления алкоголя), будьте осторожны при приеме некоторых лекарств, например аспирина.

Непродолжительное расстройство желудка может появиться у любого даже без явной причины. Однако, если диспепсия мешает полноценной жизни и снижает работоспособность, следует обратиться за помощью, а также пересмотреть ежедневный рацион и образ жизни и наладить их с максимальной пользой для здоровья.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о причинах воспаления желудка. Врачи подчеркнули, что длительное неправильное питание, хронический стресс и прием медикаментов может вызвать гастрит.