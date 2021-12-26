Врачи рассказали, как и зачем пить горячую воду утром

Без воды не существовала бы жизнь на Земле. О важной роли жидкости в жизни человека известно давно, ведь даже большая часть нашего тела состоит из нее. Питьевая вода любой температуры положительно влияет на организм: предотвращает обезвоживание, поддерживает здоровье кожи, мышц и суставов и т.д., однако есть преимущества, которые характерны именно для горячих напитков.

Следует отметить, что когда речь идет о горячей воде, подразумевается температура от 54 до 71 градуса по Цельсию, поскольку выше может вызвать ожоги. OBOZREVATEL проанализировал научные исследования и подготовил подборку случаев, когда горячая вода действительно в пользу здоровью.Здоровое пищеварение

Любая вода помогает желудочно-кишечному тракту правильно работать. Проходя по кишечнику и желудку, вода очищает их от токсинов и шлаков. Горячая вода имеет лучшую способность расщеплять пищу, которую мы потребляем, облегчая тем самым ее переваривание.

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Помогает она и в борьбе с запорами, так как по сравнению с холодной горячая вода лучше справляется с разрежением каловых масс. Так, исследование показало, что потребление теплой воды значительно уменьшает высвобождение газов и улучшает перистальтику кишечника.Помощь при ОРВИ

Заложенность носа, отек и кашель – частые и неприятные симптомы простудных заболеваний. Стакан с теплой водой хорошо подходит для паровой ингаляции: теплый пар, поднимаясь, ослабляет отек и помогает разредить слизь и освободить носовые пазухи.

Поскольку носовые пути и горло связаны, горячая вода может успокоить эту область и избавить от боли в горле, вызванной воспалением. Питьевая горячая вода также хорошо избавляет от кашля и насморка. Так, ученые утверждают, что горячие напитки полезны для ослабления большинства симптомов простуды и гриппа.Детоксикация организма

Одно из преимуществ теплой питьевой воды – вывод токсинов. Когда мы пьем теплую воду, температура тела поднимается, активизируя эндокринную систему, которая в свою очередь стимулирует потоотделение, очищающее поры и организм от токсинов.Улучшение кровообращения

Здоровое кровообращение оказывает влияние на работу всех систем организма. Например, теплая ванна помогает вашим сосудам расширяться и легче перекачивать кровь, а это в свою очередь нормализует артериальное давление. Приятным бонусом такой ванны станет успокоение и расслабление перед сном.Уменьшение стресса

Успокаивающий стакан с теплым напитком может помочь в борьбе с тревогой и стрессом, поскольку употребление теплой жидкости улучшает работу нервной системы.

Участники, участвовавшие в исследовании, отмечали, что некоторые положительные эффекты при употреблении теплого чая или кофе были вызваны кофеином, однако горячая вода играла основную роль в улучшении их настроения.Снижение веса

Наукой давно доказано, что потребление достаточного количества воды помогает при похудении. Отчасти это связано с тем, что питьевая вода уменьшает чувство голода и придает организму чувство сытости. Одно из исследований показало, что переход с холодной воды на горячую может улучшить потерю килограммов. Это происходит за счет процента повышения метаболизма после употребления горячей воды.Облегчение симптомов ахалазии

Ахалазия – это состояние, при котором пищеводу сложно перемещать пищу. Людям с этим симптомом кажется, что еда застряла, не попав в желудок.

Участники одного из экспериментов свидетельствовали, что питье горячей воды помогало снизить продолжительность сокращения тела пищевода и облегчить симптомы. Таким образом, они могли более комфортно переваривать еду.

Горячая и холодная вода обладают множеством целебных свойств и часто дополняют действие друг друга. Конечно, вода не избавит от всех болезней или неприятных состояний, однако без нее здоровая жизнь невозможна. Пить воду каждый день в необходимом количестве – важная привычка, которую следует выработать с детства.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что для профилактики заболеваний желудка нужно пить теплую воду. При этом диетолог объяснила, как правильно рассчитать свою дневную норму воды: 30 мл на каждый килограмм веса человека.