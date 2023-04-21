Врачи раскрыли секрет здоровой и счастливой жизни на пенсии

Каждый человек мечтает прожить долгую жизнь, насыщенную радостью встреч с близкими и друзьями, новыми впечатлениями и профессиональными достижениями. В молодые годы мы не задумываемся над тем, какой будет наша жизнь на пенсии или какой бы мы хотели ее видеть. Поэтому часто этот период становится для человека непростым и даже приводит к ухудшению состояния здоровья. Забота об организме, здоровые отношения и полезный труд – простые вещи, которые подарят вам счастье и чувство гармонии в преклонном возрасте.

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Сегодня для большинства людей выход на пенсию – это отнюдь не конец жизни, а только начало нового и интересного этапа. Врач-гериатр доктор медицинских наук Алисия Арбахе рассказала изданию Johns Hopkins Medicine, что нужно для того, чтобы выход на пенсию не стал неприятным и обременительным.

Пенсия не является неожиданным событием, поэтому к нему можно подготовиться заранее, поскольку в таком случае риск чувствовать себя одиноким или впасть в депрессию значительно уменьшается.

Оставайтесь активными

Если вы привыкли работать в течение жизни, появление большого количества свободного времени может вызвать чувство ненужности и снизить самооценку. Однако пребывание на пенсии – не означает постоянно сидеть дома. Выберите себе деятельность, которая вам нравится: работайте неполный день, занимайтесь волонтерской деятельностью или организуйте клуб по интересам. Это позволит вам быть активными и делиться своими знаниями и умениями на пользу себя и других.

Сохраняйте здоровые отношения

Когда вы чаще находитесь дома, ваши отношения с близкими могут измениться. Чтобы они оставались теплыми и дружелюбными, попробуйте оговорить, как вы планируете проводить досуг, согласуйте режим дня и обязанности по дому, а также стройте общие мечты и разрабатывайте планы их достижения.

Заботьтесь о здоровье

В безумном ритме жизни мы не всегда уделяем должное внимание собственному здоровью. Это может привести к нарушениям в работе организма и многочисленным заболеваниям. Поэтому именно на пенсии пора запланировать профилактический осмотр у специалистов и выявить возможные проблемы. Своевременная диагностика и раннее лечение позволят избежать осложнений и улучшат самочувствие.

Как видим, воспринимать свой выход на пенсию можно по-разному, но при некоторой подготовке этот этап может подарить вам свободу выбора, новые впечатления и чувство гармонии с собой и окружающим миром в преклонном возрасте.

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