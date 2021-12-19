Врачи рассказали, как кроссворды и медитация улучшают память

Память – это одна из способностей психики человека, без которой невозможно представить полноценную жизнь. Это постоянный познавательный процесс фиксации, хранения и воспроизведения информации. В течение жизни каждый человек, наверное, забывал день рождения родственника или не мог вспомнить, куда дел ключи от машины. Однако постоянное забывание или провалы в памяти могут быть сигналом проблем.

OBOZREVATEL проанализировал и подобрал интересные техники и способы улучшения памяти. На самом деле, простые упражнения под силу каждому и пригодятся в любом возрасте.

В большинстве случаев кратковременные нарушения памяти связаны с постоянной занятостью, стрессом, невнимательностью или длительным изнурительным образом жизни. Такие состояния встречаются у каждого и не вызывают особой тревоги.

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Нарушение памяти обычно сопровождается естественным процессом старения и может носить генетический характер или сопровождать определенные заболевания. Однако есть некоторые факторы риска, повлияв на которые, можно существенно затормозить процесс. Чем мы можем помочь себе уже сегодня?

Общеизвестно, если мы не тренируем мышцы, они постепенно ослабевают и атрофируются. Наш мозг также нуждается в постоянной тренировке, которая должна быть разнообразной и включать различные виды упражнений. Разгадывание кроссвордов, решение математических задач разной степени сложности, мозговые штурмы – прекрасные способы улучшить память и заставить мозг работать. Так, издание PLOS ONE опубликовало исследование, согласно которому участники эксперимента, которые некоторое время по 15 минут в день в течение 5 дней в неделю тренировали свой мозг, имели значительное улучшение функций мозга и памяти.

Чем старше становится человек, тем больше его организм нуждается в физической активности. Исследование, опубликованное в журнале JER, доказывает, что выполнение регулярных физических упражнений пожилыми людьми приводит к улучшению когнитивных функций мозга, способности к восприятию информации и запоминанию. Совершенно не нужно устанавливать спортивные рекорды. Выберите для себя плавание, быструю ходьбу, пеший туризм или танцы – и результат не заставит себя ждать.

Медитация – прекрасный способ отдохнуть от безумного ритма, наполниться энергией, привести в порядок свое тело и мозг. А еще медитативные упражнения улучшают внимание, пространственные возможности, тренируют как рабочую, так и долговременную память. Детальнее об этом можно узнать из публикации Hindawi.

Сахар это не только сладости, почти все продукты содержат какое-нибудь его количество. Полностью исключить его из рациона невозможно и не стоит. Однако уменьшать его употребление с годами нужно, потому что слишком высокий уровень сахара может вызвать проблемы с памятью. Так, например, в ходе эксперимента на животных ученые пришли к выводу, что употребление сладких напитков имеет связь с низким объемом мозга, что является первым симптомом болезни Альцгеймера.

Кроме сахара с возрастом необходимо уменьшать количество калорий в ежедневном питании. Обменные процессы с годами начинают работать медленнее, поэтому высококалорийное питание может навредить. Уменьшение количества калорий напротив положительно влияет на работу мозга. Так, исследователи доказали, что пожилые люди, которые в течение некоторого времени постепенно снизили калорийность рациона на 30%, значительно улучшили показатели вербальной памяти.

Полноценный сон – жизненно важный фактор для общей работы мозга. Несоблюдение природного цикла сна для пожилых людей может вызвать нарушение процесса создания и хранения долгосрочных воспоминаний. Поэтому ложитесь спать и просыпайтесь примерно в одно и то же время и не пренебрегайте полноценным отдыхом.

Каждый день человек проживает целую жизнь. Иногда мы даже не задумываемся, какое это счастье – просто видеть мир, слышать, чувствовать вкусы и познавать новое. Мы воспринимаем все как данность, а настоящую ценность, к сожалению, ощущаем только тогда, когда теряем. Некоторые имеют наследственную склонность к ухудшению памяти, другие испытывают влияние негативных факторов. Но каждый способен воспользоваться простыми советами и сохранить ясный ум и хорошую память на долгие годы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что для повышения работоспособности необходимо избегать излишних размышлений и планирования. Таким образом можно отточить привычку действовать, а не долго думать и оттягивать время.