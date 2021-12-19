Врачи рассказали, как кроссворды и медитация улучшают память

Анна Черкасова
Новости медицины
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Врачи рассказали, как кроссворды и медитация улучшают память

Память – это одна из способностей психики человека, без которой невозможно представить полноценную жизнь. Это постоянный познавательный процесс фиксации, хранения и воспроизведения информации. В течение жизни каждый человек, наверное, забывал день рождения родственника или не мог вспомнить, куда дел ключи от машины. Однако постоянное забывание или провалы в памяти могут быть сигналом проблем.

OBOZREVATEL проанализировал и подобрал интересные техники и способы улучшения памяти. На самом деле, простые упражнения под силу каждому и пригодятся в любом возрасте.

Существует немало простых способов улучшить память

В большинстве случаев кратковременные нарушения памяти связаны с постоянной занятостью, стрессом, невнимательностью или длительным изнурительным образом жизни. Такие состояния встречаются у каждого и не вызывают особой тревоги.

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Нарушение памяти обычно сопровождается естественным процессом старения и может носить генетический характер или сопровождать определенные заболевания. Однако есть некоторые факторы риска, повлияв на которые, можно существенно затормозить процесс. Чем мы можем помочь себе уже сегодня?

Тренируйте мозг
Кроссворды – интересный досуг, тренирующий память

Общеизвестно, если мы не тренируем мышцы, они постепенно ослабевают и атрофируются. Наш мозг также нуждается в постоянной тренировке, которая должна быть разнообразной и включать различные виды упражнений. Разгадывание кроссвордов, решение математических задач разной степени сложности, мозговые штурмы – прекрасные способы улучшить память и заставить мозг работать. Так, издание PLOS ONE опубликовало исследование, согласно которому участники эксперимента, которые некоторое время по 15 минут в день в течение 5 дней в неделю тренировали свой мозг, имели значительное улучшение функций мозга и памяти.

Занимайтесь спортом
Активный образ жизни – залог физического и ментального здоровья

Чем старше становится человек, тем больше его организм нуждается в физической активности. Исследование, опубликованное в журнале JER, доказывает, что выполнение регулярных физических упражнений пожилыми людьми приводит к улучшению когнитивных функций мозга, способности к восприятию информации и запоминанию. Совершенно не нужно устанавливать спортивные рекорды. Выберите для себя плавание, быструю ходьбу, пеший туризм или танцы – и результат не заставит себя ждать.

Медитируйте
Медитация – не только отдых, но и лечебный метод

Медитация – прекрасный способ отдохнуть от безумного ритма, наполниться энергией, привести в порядок свое тело и мозг. А еще медитативные упражнения улучшают внимание, пространственные возможности, тренируют как рабочую, так и долговременную память. Детальнее об этом можно узнать из публикации Hindawi.

Уменьшайте количество сахара в рационе
Избыток сахара в рационе вредит организму

Сахар это не только сладости, почти все продукты содержат какое-нибудь его количество. Полностью исключить его из рациона невозможно и не стоит. Однако уменьшать его употребление с годами нужно, потому что слишком высокий уровень сахара может вызвать проблемы с памятью. Так, например, в ходе эксперимента на животных ученые пришли к выводу, что употребление сладких напитков имеет связь с низким объемом мозга, что является первым симптомом болезни Альцгеймера.

Избегайте высококалорийного питания
Правильное питание необходимо для крепости духа и тела

Кроме сахара с возрастом необходимо уменьшать количество калорий в ежедневном питании. Обменные процессы с годами начинают работать медленнее, поэтому высококалорийное питание может навредить. Уменьшение количества калорий напротив положительно влияет на работу мозга. Так, исследователи доказали, что пожилые люди, которые в течение некоторого времени постепенно снизили калорийность рациона на 30%, значительно улучшили показатели вербальной памяти.

Высыпайтесь
Здоровый сон помогает организму восстановиться

Полноценный сон – жизненно важный фактор для общей работы мозга. Несоблюдение природного цикла сна для пожилых людей может вызвать нарушение процесса создания и хранения долгосрочных воспоминаний. Поэтому ложитесь спать и просыпайтесь примерно в одно и то же время и не пренебрегайте полноценным отдыхом.

Каждый день человек проживает целую жизнь. Иногда мы даже не задумываемся, какое это счастье – просто видеть мир, слышать, чувствовать вкусы и познавать новое. Мы воспринимаем все как данность, а настоящую ценность, к сожалению, ощущаем только тогда, когда теряем. Некоторые имеют наследственную склонность к ухудшению памяти, другие испытывают влияние негативных факторов. Но каждый способен воспользоваться простыми советами и сохранить ясный ум и хорошую память на долгие годы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что для повышения работоспособности необходимо избегать излишних размышлений и планирования. Таким образом можно отточить привычку действовать, а не долго думать и оттягивать время.

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Проверил:Доктор медицины Виктор Литвиненко
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