Врачи рассказали, как подготовиться к переходу на летнее время

Каждую весну и осень некоторые страны мира переходят на летнее и зимнее время. Это происходит с целью оптимизации светового дня и экономии энергии. И хотя кажется, что перевод часов только вопрос привычки и дисциплины, на самом деле такое изменение может негативно влиять на самочувствие и работоспособность.

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В 2023 году Украина перейдет на летнее время 26 марта в 03:00 ночи.

Казалось бы, что при переходе на летнее время мы теряем всего один час сна, но даже это может навредить здоровью некоторых людей. OBOZREVATEL проанализировал имеющуюся информацию и рассказал о возможных последствиях перевода часов и посоветовал, как их избежать.

Перевод часов и потеря часа сна может привести к серьезным негативным последствиям, особенно для тех, кто и до этого имел хроническую нехватку сна и не отдыхал рекомендованные 7-9 часов в сутки.

Так, исследования последних лет свидетельствуют, что переход на летнее время связан с ростом на 6% количества автомобильных аварий с летальным исходом. Кроме того, ученые акцентируют внимание на увеличении числа несчастных случаев и посещений пунктов неотложной помощи, а эксперимент с участием работников здравоохранения указывает на повышение на 18% количества ошибок, связанных с безопасностью, в течение первой недели после смены времени.

Все эти изменения возможны потому, что наш организм привыкает жить по циркадным ритмам и схемам. Они отвечают за физические, психические и поведенческие процессы, поддерживающие наше здоровье. Конечно, наше тело приспособится к новому графику через несколько дней, однако самочувствие может ухудшиться. Именно поэтому можно воспользоваться некоторыми советами для облегчения перехода на летнее время, опубликованными изданием EveryDayHealth.

Проанализируйте свой график

Если вы ведете здоровый образ жизни и не испытываете проблем со сном, то одна короткая ночь не приведет к серьезным нарушениям в работе организма. Однако если у вас регулярно нет полноценного отдыха, сейчас самое время поработать над этим. Попытайтесь ложиться спать каждый день в одинаковое время, воздержитесь от потребления кофеина перед сном и организуйте комфортное место для сна.

Меняйте свой график заранее

Чтобы переход на летнее время прошел более спокойно, попробуйте подготовиться за неделю. Ежедневно отодвигайте время отхода ко сну на 15 минут назад и просыпайтесь на 15 минут раньше. Таким образом вы как раз успеете сдвинуть свой график на необходимый час и не испытываете трудностей с переходом.

Пересмотрите время ужина

Прием пищи тоже подчиняется циркадным ритмам. Поздний ужин может затруднять засыпание, поскольку организм сосредоточен на пищеварении и не может расслабиться. Рекомендуется последний раз есть за 3-4 часа до сна, поэтому попробуйте сдвигать свой ужин, так же как и засыпание, на 15 минут ежедневно в течение недели.

Вовремя переведите часы

Во избежание путаницы с графиком переведите свои часы за день до перехода на летнее время – таким образом вы настроитесь и будете готовы жить в новое время сразу после пробуждения.

Начните день с солнечного света

Важным утром является получение солнечного света, поэтому, хотя и некоторый дискомфорт после перевода времени неизбежен, вы можете использовать солнце для настройки собственных биологических часов. Старайтесь с утра избегать синего света, излучаемого гаджетами. После пробуждения попытайтесь получить естественные солнечные лучи на свежем воздухе или даже через окно.

Как видим, при переходе на летнее время возможно непродолжительное обострение хронических заболеваний или ухудшение общего самочувствия, поэтому следует помочь организму адаптироваться. Воспользуйтесь простыми советами – и перевод часов пройдет легко и без вреда здоровью.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о способах избавиться от усталости после перевода часов. Врачи рекомендуют полноценно высыпаться, сбалансировать рацион и не отказываться от регулярных тренировок.

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