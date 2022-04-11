Врачи рассказали, как преодолеть детскую депрессию

Война в Украине со всеми ее негативными последствиями болезненно влияет на психику детей. Особенно это касается тех, кто был эвакуирован из зоны военных действий и испытал на себе страх от бомбардировок и не только. Конечно, постоянное пребывание в подобном состоянии может приводить к депрессии и вредить здоровью. Взрослые ищут способы поддержать организм и противостоять депрессивным проявлениям. Однако, к сожалению, депрессия может возникать даже у детей, и она требует особого внимания.

Часто детскую депрессию не диагностируют и не лечат, называя ее проявления нормальными эмоциональными возрастными изменениями. Однако подобные изменения в поведении детей могут оказывать значительное влияние на их развитие и социализацию. Издание WebMd после консультации с доктором медицинских наук Дженнифер Касарелла рассказало о симптомах депрессивного состояния у детей и посоветовало, как им помочь.

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Плохое настроение или капризы – частое явление у детей всех возрастов. И это совсем не значит, что следует сразу думать о депрессии. Однако если детская грусть мешает повседневной жизни, обучению и общению с окружающей средой, следует обратить на это внимание.

Как и у взрослых, проявления депрессивного состояния у детей могут отличаться и проявляться в каждом конкретном случае по-своему. В то же время, специалисты к наиболее распространенным симптомам относят:

Капризность или гнев;

Изменения аппетита и сна;

Постоянная грусть и подавленность;

Проблемы с концентрацией внимания и мышлением;

Социальная изоляция;

Усталость и снижение энергии;

Проблемы в обучении, общении со сверстниками;

Чувство вины и бесполезности;

Жалобы на здоровье, не поддающиеся лечению;

Крик или плач;

Мысли о смерти и самоубийстве.

Как правило, все перечисленные симптомы не проявляются у ребенка одновременно и могут сменять друг друга в разные периоды. Так, например, ребенок с депрессией вполне может хорошо учиться и не иметь проблем в общении, однако его состояние будет проявляться в чем-то другом.

По свидетельству специалистов, депрессия – это расстройство настроения, которое заставляет постоянно испытывать печаль и отсутствие заинтересованности в жизни. Это состояние не проходит в течение длительного времени и нуждается в помощи специалистов.

Как и у взрослых, детская депрессия может быть вызвана совокупностью факторов, например, семейной склонностью, жизненными событиями, биохимическими нарушениями и окружающей средой. Дети из проблемных семей или злоупотребляющие алкогольными или наркотическими веществами больше других склонны к развитию депрессии.

Если вы замечаете тревожные изменения в поведении и настроении ребенка в течение длительного времени, следует обратиться к специалисту. Не существует конкретной диагностики для выявления депрессии, однако врачи могут пообщаться с вами отдельно и вашим ребенком наедине, провести анкетирование для выявления проблем. Кроме того, важной может быть информация о поведении ребенка от его учителей и одноклассников, которые могут охарактеризовать его вне дома.

Тщательная диагностика поможет точнее установить диагноз или выявить другие возможные проблемы, способствующие депрессии, например, расстройство поведения или синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Методы лечения депрессии у детей мало чем отличаются от взрослых.

Так, лучшие результаты показывают совокупность психотерапевтических методов с приемом медикаментозных препаратов. Следует отметить, что большинство антидепрессантов разрешено только с определенного возраста и лечение должно происходить исключительно под наблюдением врача.

Главным в лечении детской депрессии является ранняя диагностика и постановка диагноза, поскольку некоторые родители готовы отрицать существование расстройств поведения у ребенка. Однако чрезвычайно важно принять и понять депрессию ребенка, чтобы помочь его физическому и эмоциональному правильному развитию.

Детская депрессия заслуживает не меньшего внимания, чем взрослая, ведь иногда детям сложнее понять свои эмоции и преодолеть их. Именно понимание и поддержка близких людей и соблюдение советов специалистов поможет избежать серьезных осложнений и способствовать здоровому развитию детской психики.

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