Не хрустите пальцами: врачи рассказали, какие ежедневные привычки негативно влияют на здоровье

Пожалуй, нет в мире человека, не стремящегося на долгие годы сохранить собственное здоровье. Для этой цели мы принимаем витаминные комплексы, занимаемся спортом, стараемся сбалансировать рацион и соблюдать питьевой режим. Все это определенно полезно для нашего организма. Однако иногда мы даже не представляем, как ежедневные вредные привычки, которые, казалось бы, незаметны, могут повлиять на нас в будущем.

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В безумном ритме современной жизни мы, как правило, не уделяем должного внимания мелочам и не задумываемся над последствиями некоторых поступков. Однако именно из них складывается наша жизнь. Издание WebMd рассказало, как ежедневные привычные действия могут вредить организму.

Грызть ногти

Люди, регулярно грызущие ногти, даже не замечают этого. Однако этот процесс вредит вашим зубам, а также повреждает ногтевую пластину и открывает путь для инфекции. Кроме того, на наших руках оседают вирусы и бактерии, поэтому вы можете перенести их на слизистую рта и заболеть. Этой информации уже достаточно для того, чтобы побудить вас удерживать ногти ухоженными.

Если вы заметили, что грызете ногти под влиянием стресса или тревоги, попробуйте проконсультироваться с врачом и выбрать другой действенный способ успокоиться.

Пренебрежение сном

На сегодняшний день многие люди не имеют полноценного отдыха. И это не может оправдываться катастрофической нехваткой времени. Не имея рекомендованных 7-9 часов сна в сутки, вы рискуете не только получить проблемы с концентрацией внимания и запоминанием, но и повысить риск высокого давления, сердечных заболеваний, диабета и депрессии.

Хруст пальцами

Несмотря на доказанный факт, что хруст пальцами не вызывает артрита, эта привычка не принесет вам ничего полезного. Регулярное повторение в течение длительного времени может повлиять на синовиальную жидкость, помогающую вашим суставам двигаться свободно. В дальнейшем это может привести к отеку рук и ослаблению хватки.

Наушники

В современном мире большинство людей используют наушники каждый день на полную мощность. Громкость обычного человеческого разговора составляет примерно 60 децибелов. В то же время непрерывное пребывание в окружении сильного шума или влияние устройств с громкостью более 75 децибелов повышают ваши шансы иметь проблемы со слухом в будущем.

Сидящая работа

К сожалению, мы не всегда имеем возможность выбирать работу или изменять условия труда. Многие вынуждены полный рабочий день проводить, сидя за компьютером. Отсутствие движения замедляет метаболические процессы, что, в свою очередь, может привести к избыточному весу. Кроме того, это может вызвать проблемы со здоровьем, включая сердечные заболевания.

Даже если сменить место работы невозможно, найдите время для нескольких коротких перерывов в течение дня, во время которых активно двигайтесь.

Неправильный рацион и чрезмерное употребление алкоголя

В рационе многих людей преобладает сахар или вредные углеводы, не удовлетворяющие потребности организма в питательных веществах. Кроме того, даже полезная пища может навредить организму, если употреблять в избыток. Большое количество калорий приводит к лишнему весу, который является фактором риска развития сахарного диабета, высокого кровяного давления и т.д.

Чтобы избежать проблем, подсчитайте необходимое количество калорий и соблюдайте его в течение дня, наполните меню белком, клетчаткой и полезными жирами, а также старайтесь избегать триггеров переедания, например просмотра телевизора во время еды или быстрого темпа.

Чрезмерное употребление алкоголя не может быть полезным, поскольку вызывает проблемы в работе почек, печени, сердечной и костной систем и органов пищеварения. Поэтому лучшее, что вы можете сделать для здоровья, это максимально избегать спиртных напитков.

Пренебрежение зубной нитью

Даже тщательной чистки зубов может быть недостаточно для здоровья полости рта, поскольку остатки пищи могут застрять между зубами и провоцировать размножение бактерий и развитие кариеса. Кроме того, зубной налет вызывает хроническое воспаление десен, которое может быть связано с другими заболеваниями.

Солярий

Общеизвестен тот факт, что солнце не полезно для человека. Однако это срабатывает не только для естественного излучения. Солярий оказывает подобное влияние. Вредный ультрафиолет не только ускоряет процесс старения, но может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, например меланому – злокачественное заболевание кожи.

Курение

О вреде табака для организма известно давно. Эта вредная привычка может повышать склонность к развитию инсульта, диабета, эмфиземы, бронхита, туберкулеза, а также приводить к ухудшению зрения и ревматоидному артриту. Если вы не можете полностью отказаться от курения, попытайтесь свести его к минимуму.

Одиночество

Человек – существо социальное и нуждается в общении. Периодическое желание побыть в одиночестве абсолютно естественно, однако если вы вообще не поддерживаете здоровые отношения, то это только вредит. В будущем это может привести к развитию депрессии или проблем с мозгом. Если вы одиноки, попробуйте восстановить отношения с близкими или найти единомышленников или партнеров по хобби, которые станут вашей поддержкой и отрадой.

Каждый человек стремится быть здоровым и прожить долгую жизнь. Однако иногда мы не задумываемся, что это только в наших руках. Каждый день мы можем вредить своему организму, даже не замечая этого, а можем попытаться избавиться от вредных привычек, соблюдать простые правила и сохранить здоровье и молодость на долгие годы.

Ранее OBOZREVATEL рассказал об опасности курения. Специалисты подчеркнули, что вредная привычка может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.