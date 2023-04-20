Врачи рассказали, какие продукты полезны для зрения, а какие ему вредят

С самого рождения человек воспринимает окружающий мир через слух, зрение, вкус, обоняние и осязание, так что нарушения в их работе значительно снижают качество жизни. Зрение – один из важнейших органов чувств, без которого сложно представить полноценное существование, поэтому следует постоянно заботиться о его здоровье. Заболевание глаз легче предупредить, чем лечить. К тому же сделать это под силу каждому.

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Общеизвестно, что правильное питание может положительно влиять на организм и предотвращать недуги. Так, издание 24/7 Wall St сделало подборку продуктов, которых следует избегать, и тех, которые будут полезны вашим глазам.

С возрастом системы организма начинают работать иначе, и глаза не исключение. Негативное влияние окружающей среды, сплошная цифровизация, радиация, некоторые препараты – все это вредит нашему зрению. Регулярное неправильное питание тоже может как помочь, так и навредить, поэтому следует понимать, как ваше ежедневное меню влияет на здоровье глаз.

Какие продукты вредят глазам?

Приправы

Во время приготовления любимых блюд мы используем соусы, майонез или заправки для добавления вкуса. При частом потреблении такие продукты вредят общему здоровью, в том числе глазам. Это происходит из-за большого количества сахара в их составе. Он приводит к сужению кровеносных сосудов в глазах и накоплению жидкости, что может вызвать развитие глаукомы.

Картошка фри

Картофель фри уверенно лидирует среди самых вредных продуктов для организма человека. Особенно опасен способ его приготовления, поскольку жарка овощей в большом количестве масла лишает их всех полезных веществ.

Трансжиры накапливаются в картофеле фри и могут закупоривать артерии, что приводит к повышению артериального давления и гипертонической ретинопатии.

Переработанные продукты и готовые блюда

Обработанные и консервированные продукты содержат слишком много соли и трансжиров, которые не могут быть полезны. Чрезмерное потребление соли вызывает высокое артериальное давление, что может временно повышать и глазное давление.

Не меньше соли и в готовых блюдах, которые удобны, но не полезны. Их регулярное потребление приводит к задержке жидкости в организме и заставляет сердце работать в усиленном режиме, что, в свою очередь, вызывает повышение давления, в том числе и в глазах.

Подслащенные напитки

Сахар, фруктоза, кукурузный сироп – ингредиенты, придающие вкус сладким продуктам и напиткам. Чрезмерное их количество вредит человеку, поскольку вызывает повышение холестерина и увеличивает риск высокого артериального давления.

Слишком много сахара в рационе может приводить к повреждению мелких сосудов, которые поставляют кровь в сетчатку, и потере зрения в долгосрочной перспективе.

Какие продукты полезны для глаз?

Красный перец

Перец – один из самых полезных овощей, однако красный содержит больше витамина С, который помогает кровеносным сосудам оставаться здоровыми. Кроме того, он является источником витамина Е, способного замедлить развитие дегенерации желтого пятна и катаракты.

Рыба

В общем, рыба очень полезна для глаз, поскольку является ценным источником жирных омега-3 кислот, которые помогают защитить их от дегенерации желтого пятна. Лучшим выбором может стать лосось, сардины или сельдь.

Следует отметить, что употреблять в пищу крупные сорта рыбы, например акулу, скумбрию или черепицу, следует с осторожностью, поскольку в ней может накапливаться ртуть, повреждающая глаза.

Орехи и семена льна

Различные виды орехов обязательно следует добавлять в рацион. Они содержат жирные омега-3 кислоты и витамин Е, предотвращающие возрастные повреждения глаз.

Источником омега-3 являются и семена льна. Кроме снижения риска глаукомы, семена льна могут снизить риск диабета, рака и сердечных заболеваний благодаря содержанию антиоксидантов и клетчатки.

Оранжевые продукты

Оранжевые плоды – лучший источник витамина С, который является ключевым для здоровья глаз. Кроме того, они содержат противовоспалительные каротиноиды – лютеин и зеаксантин. Именно они защищают глаза от негативного воздействия, поглощая чрезмерную световую энергию.

Положительное влияние оказывает и морковь, содержащая каротин, который организм превращает в витамин А, помогающий глазам обрабатывать свет.

Брокколи

Капуста брокколи считается хорошим поставщиком макроэлементов, которые полезны не только для глаз, но и для всего организма. В то же время, особый антиоксидант сульфорафан защищает глаза от окислительного воздействия и снижает риск возрастной слепоты.

Цельнозерновые продукты и бобовые

Цельнозерновые продукты обогащены антиоксидантами, лютеином и цинком, который оказывает противовоспалительное действие и защищает ткани глаз от света.

Фасоль или горох способны защищать сетчатку глаза, снижая риск развития дегенерации желтого пятна и катаракты. Это возможно благодаря биофлавоноидам и цинку, содержащимся в их составе.

Вода

Обезвоживание может быть опасно для организма. Недостаточное количество воды не вызывает заболеваний глаз, однако приводит к их сухости и неприятным ощущениям.

На увлажнение слизистой глаза может влиять не только вода в рационе, но и проживание в жарком климате или пребывание в сухом помещении.

Как видим, на здоровье глаз оказывает влияние не только окружающая среда, но и организация нашей жизни и питания. Естественно, только пища не может вылечить уже имеющуюся болезнь, однако правильный и сбалансированный рацион в течение жизни может помочь снизить риск развития заболеваний и сохранить ясное зрение на долгие годы.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о преимуществах правильного питания. Врачи заверили, что до 80% случаев инсульта можно предупредить и незаурядную роль в этом играют полезные продукты.