Врачи рассказали о невероятной пользе уборки для здоровья

Пожалуй, каждый человек в мире стремится жить в чистоте и уюте. В то же время убирать и соблюдать порядок вокруг себя любят далеко не все. Часто на генеральную уборку нужно настраиваться и посвятить ей много времени. Возможно, кого-то сможет утешить то, что, наводя порядок вокруг себя, вы не только очищаете пространство, но и заботитесь о собственном здоровье.

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Если научиться воспринимать процесс уборки, как обновление внешнего и внутреннего мира, он уже не будет казаться скучным и надоедливым. Издание Healthline рассказало, чем именно может быть полезна уборка, кроме общей гигиены.

Укрепление иммунной системы

Уборка – это не просто наведение порядка, для некоторых людей это почти жизненная необходимость. Поскольку не только на улице, но и дома мы очень часто встречаемся с триггерами аллергических реакций. Так, плесень, пыль, перхоть или шерсть домашних любимцев могут быть не сильно заметными, однако негативно влиять на ваше здоровье.

Очистив помещение от загрязнения, можно укрепить иммунную систему и избежать проблем с дыханием. Однако для достижения цели доктор медицинских наук Венди Базилиан советует провести тщательную уборку дома: вытереть пыль с ламп освещения, мебели, плинтусов и подоконников, собрать паутину, пропылесосить ковры и вымыть пол, постирать шторы и постельное белье.

Уменьшение проявлений стресса и депрессии

Последние годы заставили многих придерживаться длительной изоляции из-за опасности заразиться коронавирусной инфекцией. Нарушенный ритм жизни и постоянное пребывание дома могли усугубить эмоциональное состояние и привести к депрессии. В то же время, пребывание в чистом и увлажненном помещении помогает нормальной работоспособности и полноценному сну, что положительно влияет на психическое здоровье.

Кроме того, процесс уборки, упорядочения вещей или выбрасывание лишнего может освежить не только пространство, но и разум. Для улучшения эмоционального состояния не накапливайте предметы одежды или другие вещи, упорядочите документы и кухонные принадлежности, а также избавьтесь от вещей, которыми вы не пользуетесь, освободив место для того, что доставляет вам удовольствие.

Выработка здоровых привычек

Генеральная уборка может мотивировать вас к изменениям в образе жизни. Так, наведение порядка может вдохновить на попытку соблюдать правильное питание или регулярные физические тренировки. Некоторые исследования прослеживают связь между соблюдением чистоты в доме и выбором здоровой пищи.

Для овладения полезными привычками приобретите новую спортивную одежду, готовьте и потребляйте еду на чистой кухне и из хорошей посуды или храните полезные блюда в ближайшем доступе.

Предотвращение болезней

Ни для кого не секрет, что вирусы и бактерии могут оседать на поверхностях и сохранять свою жизнеспособность. Именно поэтому тщательная уборка поможет снизить риск заболеваний. Кроме того, чистота поверхностей предотвращает расстройства пищевого происхождения.

Для обеспечения безопасности очищайте поверхности, которых вы постоянно касаетесь, включая клавиатуру и телефон. Чаще меняйте полотенца и постельные принадлежности, а также держите в чистоте места общего пользования.

Уменьшение риска травмирования

Как ни странно, но правильная уборка может обезопасить от падения или удара. Организуйте окружающее пространство таким образом, чтобы на вашем пути и местах активного движения не было преград в виде сумок, лишней обуви или спортивных принадлежностей.

Во избежание несчастных случаев тщательно спрячьте электрические кабели, закрепите ковры и обустройте удобные перила на лестнице.

Как видим, уборка – это не только обязанность по поддержанию чистоты окружающего пространства, но и способ улучшить свое здоровье и сделать пребывание дома комфортным и безопасным для себя и своих близких.

Ранее OBOZREVATEL рассказал об ошибках во время уборки. Специалист по клинингу отметила, что самыми грязными местами дома остаются выключатели света, дренажи и фильтры для посудомоечных машин.