Как вода влияет на сон человека: врачи рассказали о связи

Каждый человек стремится сохранить здоровье на долгие годы. Мы тратим много времени и усилий в поисках секрета молодости, а на самом деле имеем все для достижения этой цели. Умеренная физическая активность, сбалансированный рацион, водный баланс и полноценный отдых – вот простые вещи, которые дарят качественную жизнь и долголетие. Каждый из указанных факторов чрезвычайно важен, но наилучшего результата можно достичь только при их взаимодействии.

О пользе воды для организма сказано многое, однако не всем известно, что обезвоживание может влиять не только на самочувствие, но и на наши биологические ритмы. ОБОЗРЕВАТЕЛЬ проанализировал имеющуюся информацию и рассказал о взаимосвязи воды и сна.

Задумывались ли вы когда-нибудь о причинах плохого самочувствия или истощенности? Можете ответить на вопрос, сколько за день вы выпили воды? Регулярная нехватка жидкости в организме может привести к серьезным нарушениям.

Видео дня

К распространенным симптомам обезвоживания относятся:

Жажда и сухость во рту;

Усталость и растерянность;

Головные боли и головокружение;

Сухость кожи;

Повышенная температура;

Учащенное сердцебиение;

Спазмы.

Для оптимального функционирования ваше тело обязано быть увлажненным. И не только в течение дня. Когда вы спите, ваше тело неподвижно, однако организм продолжает активно работать. В это время он исцеляется и восстанавливает химический баланс. В то же время, мозг перерабатывает, передает и хранит всю информацию, полученную за день.

Если вы лишены полноценного отдыха, это влияет на качество запоминания и концентрации, приводит к резким изменениям настроения, ослаблению иммунной системы, проблемам с равновесием и развитию заболеваний. Но при чем здесь водные запасы?

Питьевая вода необходима для общего здоровья человека. Она составляет 60% организма и помогает в работе большинства систем – от роста клеток до уборки отходов пищеварения. Кроме того, водный баланс может влиять на ваш сон. Анализ эксперимента показал, что среди 20 тысяч взрослых было выявлено высшее количество проблем с гидратацией у тех, кто спал менее 6 часов в сутки по сравнению с теми, кто отдыхал 8 и более часов.

Так, если вы обезвожены, то чувствуете сухость слизистых носа и горла, что может вызвать храп, нарушающий ваш сон. Кроме того, это приведет к боли в горле или охриплости на утро.

Обезвоживание приводит к болезненным спазмам и напряжению в икроножных мышцах, затрудняет сон и может привести к пробуждению ночью. Ученые связывают это с тем, что мышцы на 76% состоят из воды и страдают от ее недостатка.

Постоянная нехватка воды вызывает проблемы с глазами, кожей и головным мозгом. Таким образом вы можете быть более склонны к инфекциям, высыпаниям, зуду и головным болям.

Следует отметить, что и чрезмерное потребление воды может быть вредным, поскольку может приводить к нагрузке на работу почек и вызвать частые позывы к мочеиспусканию, что, в свою очередь, не способствует хорошему отдыху.

Организм – умный механизм, который самостоятельно сигнализирует о своих потребностях. Так что лучший способ оставаться здоровым — это слушать его. На водный баланс влияет не только сама вода, но и пребывание в жарком климате или недостаточная увлажненность воздуха в офисе. Кроме того, даже во время сна мы теряем жидкость из-за дыхания или потения.

Для обеспечения увлажненности и полноценного отдыха воспользуйтесь простыми способами:

Пейте в течение дня. Старайтесь распределить необходимое количество жидкости на весь день и сократите потребление перед сном. Так вы постепенно увлажните организм и обеспечите себе спокойный сон.

Избегайте кофе и алкоголя. Эти напитки не только вредят организму, но и приводят к его чрезмерному обезвоживанию, а также могут вызвать бессонницу.

Увлажняйте воздух. Воздух комнаты для сна должен быть прохладным и влажным – иначе во время отдыха вы будете терять много жидкости и проснетесь уставшими.

Здоровый сон – необходимое условие жизнедеятельности человека. Как видим, полноценный отдых не возможен без должного увлажнения. Для налаживания правильной работы организма, прислушивайтесь к его потребностям, пейте воду в течение дня и устраните факторы, приводящие к обезвоживанию.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, сколько часов нужно спать для здоровья. Специалисты утверждают, что недостаток сна влияет на работу сердца, повышает уровень глюкозы и приводит к избыточному весу.