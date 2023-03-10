Не растирайте и не скручивайте полотенцем: врачи рассказали, как предотвратить выпадение волос

Красивые волосы украшают человека и дарят уверенность в собственной красоте. Поэтому тщательному уходу за ними мы посвящаем много времени и усилий. К сожалению, иногда одного нашего желания сохранить волосы бывает мало, поскольку существуют факторы, влияющие не только на их красоту, но и на здоровье, вызывая выпадение.

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В течение жизни мы постоянно теряем волосы, но одновременно растут новые. Если этого не происходит, специалисты говорят об алопеции – патологическом выпадении волос. Издание Healthline после консультации с дерматологом доктором медицины Рэйчел Кокран Гатерс рассказало о видах алопеции и способах борьбы с ней.

Обычно люди начинают замечать, что теряют большее количество волос с возрастом, однако выпадение может постигнуть даже детей. Оно может развиваться равномерно, а также быть временным либо постоянным.

Часто люди замечают проблему только тогда, когда выпадение становится значительным и стремительным. Специалисты советуют обратить внимание на ранние, менее заметные симптомы:

Волосяной пробор. Разделяя волосы, вы можете заметить, что пробор расширился, что указывает на истончение волос.

Залысины. Обратите внимание на крайнюю часть роста волос – если она меняется, это может означать, что имеет место выпадение.

Щетка для волос. Каждый день мы теряем от 50 до 100 волос, однако если количество волос, остающихся после расчесывания на расческе, увеличилось, следует проконтролировать этот процесс.

Боль и зуд. Некоторые заболевания, приводящие к выпадению волос, могут вызвать у вас болезненные ощущения на коже головы.

Каким бывает выпадение?

В зависимости от причин различают разные типы выпадения волос. К основным из них относятся:

Очаговая алопеция: это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакую собственные волосяные фолликулы. При таком типе выпадения человек может терять волосы не только на голове, но и ресницах, бровях и других частях тела.

Андрогенная алопеция: самый распространенный тип потери волос, вызванный наследственными факторами и отличающийся у мужчин и женщин. Так, женщины могут жаловаться на истончение кожи головы, а мужчины – на потерю волос над висками и на макушке.

Анагеновая алопеция: предполагает стремительную потерю волос, как правило, после химической или лучевой терапии. Этот процесс может быть обратимым.

Телогенова алопеция: внезапное явление, вызванное эмоциональным или физическим потрясением, например стрессом или серьезным заболеванием. Кроме того, к нему могут приводить гормональные причины, например, беременность, эндокринные нарушения, прием противозачаточных средств или других препаратов.

Тракционная алопеция: к такому виду может приводить постоянное давление и напряжение кожи головы, например из-за слишком тугой прически.

Опоясывающий лишай: грибковая инфекция, которая может поражать кожу головы и волосы. Она вызывает появление небольших пятен, покрытых чешуйками и вызывающих зуд.

Как диагностировать и лечить выпадение волос?

Поскольку причин, приводящих к выпадению волос, может быть много, лучше обратиться к врачу. Специалист сможет оценить ваши жалобы и провести комплексное обследование организма для установления фактора воздействия. Кроме того, могут быть назначены лабораторные исследования или биопсия частицы кожи головы.

В зависимости от основной причины потери волос, врачи могут предложить несколько способов лечения.

Местная и медикаментозная терапия. Как правило, для начала рекомендуется использовать местные средства, например гели, растворы или шампуни, которые наносятся непосредственно на кожу головы.

Если причиной облысения является аутоиммунное или другое заболевание, врач может назначить пероральные противовоспалительные препараты, оказывающие влияние непосредственно на него.

Медицинские процедуры. Если альтернативные методы лечения не помогают, может потребоваться хирургическое вмешательство. Так, операция по пересадке может помочь переместить определенное количество волос на оголенную поверхность. Поскольку иногда выпадение прогрессирует, может потребоваться повторение процедуры в будущем.

Кроме лечения, в ежедневной жизни вы тоже можете следовать определенным советам, минимизирующим потери волос. К основным из них относятся:

Выбирайте свободную прическу. Не держите волосы постоянно в пучке или косе, давайте им отдохнуть от чрезмерного давления.

Правильно высушивайте. После мытья головы не растирайте волосы слишком сильно и не скручивайте полотенцем.

Не травмируйте волосы. Старайтесь не касаться волос и кожи головы без надобности.

Следите за питанием. Обогатите ваш рацион питательными веществами, необходимыми для общего здоровья и роста и красоты волос.

Проблема выпадения волос достаточно распространена, и каждый случай требует индивидуального подхода. Ухаживайте за волосами правильно и тщательно, а при чрезмерном выпадении не медлите с обращением к специалистам для своевременной помощи.

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