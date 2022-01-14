Врачи развенчали 8 популярных мифов о похудении: что нужно знать
Пожалуй, хотя бы раз в своей жизни каждый человек пытался похудеть. Причины для снижения веса могут быть разными – проблемы со здоровьем, желание изменить свой внешний вид или достичь спортивных вершин – однако несмотря на разную мотивацию путь к результату всегда один – питание. Эксперты всего мира разрабатывают множество рационов для похудения, которые настолько отличаются, что могут запутать любого.
К разработке диеты не всегда приобщаются настоящие профессионалы, поэтому некоторая информация о похудении не соответствует действительности и может даже навредить. OBOZREVATEL проанализировал исследования и сделал выборку популярных мифов, которые достойны развенчания.Миф №1. Все калории одинаковы
Калорийность – это измерение энергии, и калории действительно имеют одинаковую энергетическую ценность. Однако это не значит, что любой их источник влияет на вес одинаково. Продукты по-разному воздействуют на метаболические процессы, вызывающие на чувство голода, и выработку гормонов, регулирующих вес.
Так, калории жиров и углеводов отличаются от калорий белков. Исследования показали, что потребление большего количества белка повышает метаболизм и уменьшает чувство голода. Кроме того, калории из цельных продуктов, например фруктов, гораздо сытнее, чем из рафинированных (конфет или пирожных).Миф №2. Вес связан только с силой воли
На самом деле, избыточный вес вызывает немало факторов. Так, медики отмечают, что ожирение может быть вызвано генетически или сопровождать такие заболевания как гипотиреоз, синдром поликистозных яичников или депрессия. В организме много биологических путей и гормонов, которые должны регулировать вес, поэтому не стоит полагаться только на силу воли.
Если вы не можете избавиться от лишних килограммов, то следует поискать причину не только в питании, но и в особенностях организма или генетике. Это не значит, что нужно сдаваться – похудеть может любой, однако некоторым может понадобиться больше времени и усилий.Миф №3. Углеводы вызывают избыточный вес
На самом деле, исследования показывают, что низкоуглеводная диета помогает похудеть. Так, цельные продукты с высоким содержанием углеводов очень полезны для здоровья и помогают в снижении веса, в то время как рафинированные углеводы, например сахар, однозначно приводят к ее увеличению.Миф №4. Перекусы добавляют килограммов
Считается, что еда между основными приемами приводит к большему набору веса. Однако важно то, что именно вы едите во время перекуса.
Исследования свидетельствуют, что люди с ожирением чаще перекусывают по сравнению с теми, кто имеет нормальный вес. В этом случае переход от вредной еды на здоровую может помочь похудеть. Так, фрукты или йогурт с низким содержанием жира могут уменьшить чувство голода между основными приемами пищи и снизить риск переедания.Миф №5. Потребление жира сделает вас толстыми
Жир очень калориен и часто встречается в нездоровой пище в большом количестве, однако сам по себе он не приводит к увеличению массы тела. Если вы потребляете достаточное количество здоровых калорий, то определенное количество жира не повлияет на ваш вес.
Кроме того, добавление в рацион полезных жиров необходимо для нормального функционирования всего организма. Многочисленные исследования показывают, что диеты с большим содержанием жиров и низким уровнем углеводов приводят к похудению.Миф №6. Диеты для похудения надежны
Некоторые ограничения в питании, продиктованные той или иной диетой, могут дать положительный результат, однако он, как правило, не длится долго. Ученые отмечают, что около 85% похудевших людей снова набирают лишние килограммы в течение года. То есть похудение с помощью диеты не имеет результата в долгосрочной перспективе.
Чтобы достичь снижения веса, придется вносить определенные коррективы образа жизни, повышать физическую активность и разрабатывать здоровый полноценный рацион на протяжении всей жизни.Миф №7. Диетические продукты помогают сбросить вес
Пищевая индустрия предлагает множество обезжиренных или обработанных продуктов, которые вроде бы помогут снизить вес, тогда как на самом деле все наоборот.
Следует с осторожностью относиться к такой продукции, поскольку она обычно содержит скрытые ингредиенты или подвергалась сильной обработке, а это может не только приводить к ожирению, но и наносить вред вашему здоровью. Чтобы правильно выбрать продукты и не поддаться обману, можно воспользоваться советами издания Healthline.Миф №8. Здоровую пищу можно потреблять без счета
Любые продукты питания, и полезные в том числе, содержат калории, а похудение – это процесс, предусматривающий их дефицит. Важным для веса и здоровья является именно сбалансированное питание, ведь переедать можно и здоровой пищей.
Потребление избыточного количества калорий даже из полезных продуктов приводит только к хранению производимой энергии посредством жира.
Как видим, не существует единственной разработанной для всех системы похудения, а предлагаемые диеты могут давать результат лишь на время. Учитывая это, следует учесть индивидуальные особенности организма и организовать свою жизнь таким образом, чтобы правильное питание и здоровая физическая активность стали ее основой.
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