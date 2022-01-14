Врачи развенчали 8 популярных мифов о похудении: что нужно знать

Пожалуй, хотя бы раз в своей жизни каждый человек пытался похудеть. Причины для снижения веса могут быть разными – проблемы со здоровьем, желание изменить свой внешний вид или достичь спортивных вершин – однако несмотря на разную мотивацию путь к результату всегда один – питание. Эксперты всего мира разрабатывают множество рационов для похудения, которые настолько отличаются, что могут запутать любого.

К разработке диеты не всегда приобщаются настоящие профессионалы, поэтому некоторая информация о похудении не соответствует действительности и может даже навредить. OBOZREVATEL проанализировал исследования и сделал выборку популярных мифов, которые достойны развенчания.

Калорийность – это измерение энергии, и калории действительно имеют одинаковую энергетическую ценность. Однако это не значит, что любой их источник влияет на вес одинаково. Продукты по-разному воздействуют на метаболические процессы, вызывающие на чувство голода, и выработку гормонов, регулирующих вес.

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Так, калории жиров и углеводов отличаются от калорий белков. Исследования показали, что потребление большего количества белка повышает метаболизм и уменьшает чувство голода. Кроме того, калории из цельных продуктов, например фруктов, гораздо сытнее, чем из рафинированных (конфет или пирожных).

На самом деле, избыточный вес вызывает немало факторов. Так, медики отмечают, что ожирение может быть вызвано генетически или сопровождать такие заболевания как гипотиреоз, синдром поликистозных яичников или депрессия. В организме много биологических путей и гормонов, которые должны регулировать вес, поэтому не стоит полагаться только на силу воли.

Если вы не можете избавиться от лишних килограммов, то следует поискать причину не только в питании, но и в особенностях организма или генетике. Это не значит, что нужно сдаваться – похудеть может любой, однако некоторым может понадобиться больше времени и усилий.

На самом деле, исследования показывают, что низкоуглеводная диета помогает похудеть. Так, цельные продукты с высоким содержанием углеводов очень полезны для здоровья и помогают в снижении веса, в то время как рафинированные углеводы, например сахар, однозначно приводят к ее увеличению.

Считается, что еда между основными приемами приводит к большему набору веса. Однако важно то, что именно вы едите во время перекуса.

Исследования свидетельствуют, что люди с ожирением чаще перекусывают по сравнению с теми, кто имеет нормальный вес. В этом случае переход от вредной еды на здоровую может помочь похудеть. Так, фрукты или йогурт с низким содержанием жира могут уменьшить чувство голода между основными приемами пищи и снизить риск переедания.

Жир очень калориен и часто встречается в нездоровой пище в большом количестве, однако сам по себе он не приводит к увеличению массы тела. Если вы потребляете достаточное количество здоровых калорий, то определенное количество жира не повлияет на ваш вес.

Кроме того, добавление в рацион полезных жиров необходимо для нормального функционирования всего организма. Многочисленные исследования показывают, что диеты с большим содержанием жиров и низким уровнем углеводов приводят к похудению.

Некоторые ограничения в питании, продиктованные той или иной диетой, могут дать положительный результат, однако он, как правило, не длится долго. Ученые отмечают, что около 85% похудевших людей снова набирают лишние килограммы в течение года. То есть похудение с помощью диеты не имеет результата в долгосрочной перспективе.

Чтобы достичь снижения веса, придется вносить определенные коррективы образа жизни, повышать физическую активность и разрабатывать здоровый полноценный рацион на протяжении всей жизни.

Пищевая индустрия предлагает множество обезжиренных или обработанных продуктов, которые вроде бы помогут снизить вес, тогда как на самом деле все наоборот.

Следует с осторожностью относиться к такой продукции, поскольку она обычно содержит скрытые ингредиенты или подвергалась сильной обработке, а это может не только приводить к ожирению, но и наносить вред вашему здоровью. Чтобы правильно выбрать продукты и не поддаться обману, можно воспользоваться советами издания Healthline.

Любые продукты питания, и полезные в том числе, содержат калории, а похудение – это процесс, предусматривающий их дефицит. Важным для веса и здоровья является именно сбалансированное питание, ведь переедать можно и здоровой пищей.

Потребление избыточного количества калорий даже из полезных продуктов приводит только к хранению производимой энергии посредством жира.

Как видим, не существует единственной разработанной для всех системы похудения, а предлагаемые диеты могут давать результат лишь на время. Учитывая это, следует учесть индивидуальные особенности организма и организовать свою жизнь таким образом, чтобы правильное питание и здоровая физическая активность стали ее основой.

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