Врачи рассказали, как избежать повышения уровня сахара за праздничным столом

Для некоторых людей специфическая организация образа жизни и умеренность в составлении рациона, в том числе и праздничного, без преувеличения жизненно необходимы. К одной из таких категорий относятся страдающие диабетом. Сахарный диабет – это аутоиммунное заболевание, во время которого поджелудочная железа совсем не вырабатывает инсулина, неправильно его использует или организм человека в какой-то период перестает эффективно на него реагировать.

Американский семейный врач, доктор медицинских наук Джеймс Ли, посоветовал пациентам соблюдать определенные правила в праздничные дни и на отдыхе. Не следует забывать о том, что нарушенный режим дня, пренебрежение советами врачей, особенно чрезмерное несбалансированное и неправильное питание во время праздников, могут ухудшить самочувствие и вызвать обострение хронического заболевания.

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Люди с этим заболеванием всегда должны прислушиваться к советам врачей и организовывать свою жизнь и питание, учитывая уровень сахара в крови. Но это вовсе не означает, что праздничные мероприятия и угощение для них неприемлемы, ведь нет почти ничего, что в умеренном количестве не позволялось бы людям с диабетом.

Неожиданный визит близких или приятная встреча, конечно, случаются и могут слегка нарушить ваш режим дня или рацион. Однако большие праздничные вечеринки следует планировать заранее.

Зная, когда вас ожидает радостное мероприятие, проведите предыдущий день в покое, четко определите потребности своего организма на день празднования и хорошо выспитесь.

В праздничный день проверяйте уровень сахара чаще, чем обычно. Необходимые препараты обязательно должны быть под рукой. Поскольку за праздничным столом вас могут ждать искушения, вы должны четко знать, что происходит с вашим организмом и понимать, когда ему нужна поддержка.

Распланированный график приема пищи и сбалансированное меню – залог удержания уровня глюкозы в крови на допустимом уровне, поэтому переедание или недоедание неприемлемо и опасно. В течение всего дня до запланированного праздника питайтесь привычно и правильно.

В случае пренебрежения режимом уровень сахара в крови может упасть, а вы будете испытывать более сильный голод, что наверняка приведет к перееданию за праздничным столом.

Разнообразие вкусностей за столом может соблазнить любого, но не следует забывать, что не все из праздничных блюд одинаково полезны. Во-первых, выберите меньшую по размеру тарелку – так вы не рискуете перееданием. Во-вторых, обычно праздничные блюда содержат большое количество углеводов, но их виды усваиваются организмом по-разному. Избегайте продуктов, которые состоят только из углеводов, или не миксуйте несколько из них. Выберите одну из предпочтительных закусок, а остальную тарелку заполните полезными овощами или мясом.

Хорошим вариантом может стать собственное здоровое блюдо, которое вы принесете с собой, вы сможете угостить им друзей и смаковать без переживаний за собственное здоровье.

Общеизвестно, что алкоголь содержит слишком много сахара и калорий. Это не значит, что вы не можете себе его позволить. Американская диабетическая ассоциация составила полезные рекомендации для людей с диабетом. Ограничьте употребление алкоголя 1-2 бокалами (в зависимости от пола), выбирайте его низкокалорийные варианты (сухое вино вместо сладкого, светлое пиво вместо темного и т.п.), не пейте без еды.

Поскольку алкоголь может снижать уровень сахара в крови до 24 часов, регулярно проверяйте уровень глюкозы в течение следующего дня во избежание гипогликемии.

Праздничное посещение родных, душевные разговоры за праздничным столом, просмотр новогодних фильмов – все это хоть и чрезвычайно приятный, но довольно пассивный досуг. Не забывайте о регулярных умеренных физических нагрузках даже в праздничные дни.

Исследования доказали, что 15-минутное умеренная ходьба после еды значительно улучшает контроль повышения уровня сахара в крови.

Искушения ждут нас каждый день, особенно во время отпусков и праздничных мероприятий. Отказывать себе в обычных человеческих удовольствиях совершенно не нужно. Следует лишь соблюдать определенные советы, вести здоровый образ жизни, прислушаться к рекомендациям специалистов, и тогда праздники не навредят, а подарят только веселье, тепло, радость и оставят приятные воспоминания.

Также OBOZREVATEL сообщал, что развитие диабета II типа связано с избыточным количеством жира в печени и поджелудочной железе, а его снижение помогает достичь длительной ремиссии.