Вредная привычка, которая мешает спать и терять вес

Если вы хотите похудеть, избегайте использования электроники перед сном. Синий свет от экранов сбивает циркадный ритм, уменьшая качество и продолжительность сна, что существенно влияет на качество жизни и производительность.

В частности, недостаточный сон может провоцировать набор веса и увеличивать риск болезней сердца, диабета и рака. Поэтому, как позаботиться о здоровом сне и научиться засыпать без телефона и других гаджетов, рассказали в Eat This, Not That.

Избегайте гаджетов, когда готовитесь ко сну

Для качественного сна и похудения избегайте использования электронных устройств перед сном, поскольку темнота стимулирует выработку мелатонина, что способствует лучшему сну. Исследования показывают, что доступ к гаджетам увеличивает риск лишнего веса. Поэтому, отложите телефон и планшет заранее, чтобы гормоны работали в вашу пользу.

Уберите телефон за 2 часа до сна

Поскольку синий свет от экранов тормозит выработку мелатонина, нарушая сон, стоит выключать гаджеты за 2-3 часа до сна. Если это невозможно, включите "ночной режим" или используйте специальные приложения, чтобы уменьшить холодные оттенки. Такие настройки рабочего экрана помогут минимизировать влияние синего света на циркадные ритмы, улучшая засыпание.

Избегайте возбудителей и волнения

Электроника не только снижает уровень мелатонина из-за своего света, но и может повышать возбуждение, что затрудняет засыпание. Кроме того, просмотр шоу или спортивных событий перед сном может вызвать повышение адреналина, что мешает засыпать в течение длительного времени. Чтобы обеспечить спокойный сон, избегайте таких активностей перед отдыхом.

О чем говорит наука

Не обязательно отказываться от всей электроники, однако важно получать яркий свет утром, особенно во временном отрезке между 8:00 и 12:00. Исследования показывают, что это помогает быстрее засыпать, улучшает сон, повышает настроение и концентрацию днем. Поэтому, открывайте шторы или гуляйте на улице утром, улучшая не только форму и здоровье, но и настроение.

