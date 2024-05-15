Вредное влияние хронического стресса на организм

Опоздание на работу или ссоры с близкими были обычными повседневными стрессами, но в современном мире стресс вышел на совершенно новый уровень.

Поскольку большинство из нас жонглирует работой, домашними делами и адаптируется к современному образу жизни, стресс, который мы испытываем каждый день, может перейти в хронический и плохо повлиять на наше здоровье. Мы расскажем вам, как именно это состояние вредит организму.

Длительный стресс может привести к инсульту и инфаркту

Когда вы находитесь в стрессовом состоянии, ваше сердце перекачивает кровь быстрее, чтобы распределить кислород до мышц, чтобы вы могли лучше реагировать на ситуацию. Однако это действие может привести к сужению кровеносных сосудов и повышению кровяного давления.

Как следствие, частый стресс усиливает работу сердца, а также повышает кровяное давление, что приводит к инсульту или инфаркту.

Может увеличить риск развития диабета 2 типа

Когда вы находитесь в состоянии стресса, печень производит дополнительное количество глюкозы, чтобы дать вам заряд энергии.

Однако, когда вы страдаете хроническим стрессом, ваш организм становится неспособным справиться с этим дополнительным всплеском сахара, что повышает риск развития диабета 2 типа. Чтобы проверить, повлияло ли это на уровень сахара, следите за ним в следующий раз, когда почувствуете сильный стресс.

Может влиять на пищеварительную систему и вызывать тошноту и рвоту.

Учащенное дыхание и учащенное сердцебиение могут повысить риск возникновения кислотного рефлюкса в желудке и нарушить работу пищеварительной системы. Это может вызвать изжогу и повысить риск возникновения язвы.

Кроме того, стресс может влиять на то, как пища движется по организму, что чаще всего приводит к диарее или запору. Тошнота, рвота и боль в желудке – вот некоторые из других проблем, с которыми вы можете столкнуться.

Может со временем ослабить иммунную систему.

Из-за стресса иммунная система стимулируется, чтобы избежать инфекций и залечить раны. Но с течением времени гормоны стресса ослабляют иммунитет и снижают реакцию организма на инфекции.

Исследования показывают, что люди, находящиеся в состоянии хронического стресса, более восприимчивы к гриппу, простуде и другим подобным инфекциям. Кроме того, стресс может увеличить время обновления после болезни или травмы.

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