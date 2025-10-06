Вредные лакомства для печени: что стоит исключить из рациона

Мы часто задумываемся о калориях и уровне энергии, но забываем об одном важном органе – печень. Именно она отвечает за детоксикацию и обмен веществ, поэтому от вашего рациона зависит ее здоровье.

Некоторые продукты, которые мы воспринимаем как безопасные, могут нанести ей серьезный вред. Эксперты советуют eatthis.com обратить внимание на пищевые привычки, чтобы защитить печень и избежать проблем в будущем.

Подслащенные напитки

Не только алкоголь может быть вредным для печени. Врач Иен Брейтвейт отмечает, что сладкие напитки также имеют негативное влияние.

"В малых количествах фруктозу расщепляет тонкий кишечник, но последние исследования доказали, что в больших дозах она становится токсичной для печени. Больше всего фруктозы содержится в продуктах с рафинированным сахаром, в частности в газированных напитках", – объясняет Брейтвейт.

Приправы со скрытым сахаром

Иногда наибольшую опасность несут не очевидные сладости.

"Часто самыми вредными источниками фруктозы являются те продукты, где сахар не бросается в глаза – кетчуп и салатные заправки", – отмечает Брейтвейт.

Картофель фри

Это популярное блюдо не только добавляет лишних калорий, но и может спровоцировать проблемы с печенью.

"Картофель фри содержит много насыщенных жиров. Питание с высоким содержанием таких жиров вызывает увеличение жировых отложений в печени и развитие инсулинорезистентности", – объясняет врач Лианн Постон.

Растительное масло

Не каждое масло одинаково безопасно для печени.

"Растительное масло, содержащее омега-6, быстро окисляется во время термической обработки и провоцирует повреждения печени, связанные с неалкогольной жировой болезнью", – говорит медсестра-практик Келли Коул.

Впрочем, это не означает, что нужно готовить совсем без масла. "Кокосовое масло не имеет такого вредного воздействия на печень", – добавляет Коул.

Мясные деликатесы

Если вы привыкли к бутербродам с ветчиной или колбасой, стоит задуматься.

"Мясные деликатесы – это скрытый источник большого количества натрия в рационе", – отмечает консультант по питанию Джон Фокс.

Он предупреждает, что избыток соли нарушает водный баланс в организме, из-за чего печени сложнее эффективно фильтровать токсины и в будущем могут возникнуть серьезные поражения органа.

Белый хлеб

Даже хлеб может иметь свой негативный вклад.

"Рафинированные углеводы лишены клетчатки, в отличие от цельнозерновых продуктов. Это вызывает резкий скачок уровня глюкозы в крови, затем растет инсулин, и как результат – жир откладывается в печени и вокруг нее", – объясняет Фокс.

