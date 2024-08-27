Вредные пищевые привычки для печени: почему следует остерегаться добавленного сахара

Наши органы реагируют на все, что мы потребляем. И хотя такие продукты, как картофельные чипсы, мороженое и фастфуд могут быть очень вкусными, их частое потребление наносит вред здоровью, в частности печени.

Важно понимать, что печень особенно чувствительна к заболеваниям, которые могут быть вызваны вашим рационом. Современные исследования показывают, что даже умеренное потребление добавленного сахара может удвоить производство жира в печени. Это, в свою очередь, может привести к развитию неалкогольной болезни печени и диабета 2 типа, пишет eatthis.com.

Исследование, опубликованное в Journal of Hepatology , выявило, что фруктоза, особенно в жидком виде, может влиять на метаболизм печени. В эксперименте приняли участие 94 здоровых мужчины в возрасте от 18 до 30 лет с индексом массы тела менее 24 кг/м², чтобы уменьшить вероятность участия лиц с повышенным содержанием жира в печени.

Исследователи отметили, что несмотря на то, что участники потребляли одинаковое количество калорий до и во время исследования, добавление подслащенных напитков привело к увеличению производства жира в печени и ухудшению общего состояния здоровья. Это происходило даже через 12 часов после последнего еды или сахара, объясняет доктор Филипп Гербер из Цюрихского университета.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует не превышать 6% ежедневных калорий из добавленного сахара. Это означает, что женщины должны употреблять не более 100 калорий (приблизительно 25 граммов или 6 чайных ложек) добавленного сахара в день, а мужчины – не более 150 калорий (36 граммов или 9 чайных ложек).

Центр контроля и профилактики заболеваний отмечает, что в среднем человек потребляет около 17 чайных ложек добавленного сахара в день, что значительно превышает рекомендуемую норму. Многие обработанные продукты содержат скрытый сахар, который может быть коварным – от сухих завтраков до предварительно расфасованных сыров и даже напитков.

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