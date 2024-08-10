Вредные привычки во время ходьбы, от которых следует немедленно избавиться: рекомендации экспертов

Исследование, проведенное Лабораторией движения в Университете штата Огайо и опубликованное в Biology Letters, показало, что наше тело постоянно исправляет кинетические ошибки на каждом шагу. К примеру, при движении вперед наши шаги автоматически корректируются.

Учитывая наши несовершенства, очень важно избегать определенных вредных привычек, которые негативно влияют на тело, особенно если вы серьезно занимаетесь ходьбой и стараетесь идти быстрее, увеличивать интенсивность и сжигать калории. Издание eatthis.com опубликовало пять вредных привычек ходьбы, от которых следует избавиться.

Вы ходите с прямыми руками

Когда вы ходите с прямыми руками, вы замедляете свое движение. Бегуны всегда держат руки изогнутыми примерно под углом 90 градусов. Исследование, опубликованное The Journal of Experimental Biology, показало, что люди выпрямляют руки при медленной ходьбе и сгибают их во время бега, чтобы эффективно передавать энергию. При быстрой ходьбе, важной для максимизации пользы от физических упражнений и сжигания калорий, следует сгибать руки, как бегуны. Держите руки изогнутыми на 90 градусов, а локти ближе к бокам для эффективного движения.

Вы гуляете с партнером

Исследование, опубликованное в журнале Gait & Posture, показало, что гуляющие вместе пары ходят гораздо медленнее. Если пара держится за руки, их скорость еще больше снижается. Чтобы максимизировать эффективность тренировок, подумайте о том, чтобы гулять по отдельности.

"Если кто-то существенно замедляется, гуляя с другим, это может свести на нет некоторые преимущества для здоровья, которые он бы получил, гуляя сам в более быстром темпе", – говорит профессор медсестринства Либби Ричардс.

Вы не ходите прямо

"Многие травмируются из-за неправильного шествия", - отметила тренер по спортивной ходьбе Бонни Стайн.

Держите голову высоко, чтобы ваш хребет и шея были практически прямой линией, перпендикулярной земле. Смотрите вперед на расстояние 10-30 метров и держите плечи расслабленными. Эксперты по ходьбе в Bristol Nordic Walking советуют думать о шее как части позвоночника и пытаться расширить пространство между позвонками.

Вы делаете слишком длинные шаги

Многие пытаются увеличить скорость и улучшить кардионагрузку за счет слишком длинных шагов. Проводящая нога приземляется перед центром тяжести, вызывая резкие движения и торможения. Чтобы избежать этого, делайте более короткие, более быстрые шаги и убедитесь, что каждый шаг касается земли под вашим бедром с легким сгибанием колена.

"Короткие, более быстрые шаги являются ключом к скорости", – советуют Лесли Бончи и Микеле Стантен в книге Walk Your Butt Off!

Ходьба в загрязненных районах

Исследование в Великобритании с участием пожилых людей, страдающих сердечными заболеваниями, показало, что прогулки по загрязненным улицам не дают всех преимуществ для сердечно-сосудистой системы.

Исследование, опубликованное в The Lancet, выявило, что прогулки по загрязненным районам "предотвращают благоприятный сердечно-легочный эффект ходьбы." Политика должна быть направлена на контроль уровня загрязнения воздуха в оживленных местах, учитывая эти отрицательные последствия для здоровья.

Вы приземляетесь плоской стопой

Если вы слышите удар, когда ваша нога касается земли, вы ходите неправильно. Это не только мешает плавной передаче энергии, но и может привести к боли. Вместо этого используйте плавные движения: сначала пятка должна касаться земли, затем перекатываться к стопе, а затем отталкиваться большим пальцем.

Вы недостаточно напрягаетесь

Ключ к улучшению фитнеса при ходьбе заключается в интенсивности, изменении тренировок и попытках ходьбы с интервалами. Повышение пульса и напряжения во время каждой прогулки помогут вам стать более подтянутыми и стройными.

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