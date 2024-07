Вредные привычки, которые на самом деле помогают худеть: 8 примеров

Чтобы добиться похудения, не обязательно отказываться от всего удовольствия в пище. Многие общие советы по похудению могут показаться слишком строгими и ограничивающими. Чтобы получить тело своей мечты, достаточно совместить несколько хороших привычек. Как получить стройное тело без страданий, пишет Eat This Not That.

Можно ли выпить вино

Согласно научным исследованиям, выпивая бокал вина несколько раз в неделю может способствовать похудению. Это благодаря химическим веществам, содержащимся в виноградной кожуре. Особенно элаговая кислота влияет на метаболизм, изменяя экспрессию "генов жира", что способствует замедлению роста существующих жировых клеток. Кроме того, содержащийся в вине ресвератрол может защищать от негативных эффектов, связанных с физической неактивностью, такими как потеря мышечной массы и увеличение уровня сахара в крови. Учитывая это, белое вино также казалось полезным для снижения веса, несмотря на то, что красное вино обладает превосходными антиоксидантными свойствами.

Можно ли есть жирное

Сливочное масло, особенно растительное, является отличным источником жирных кислот, которые способствуют снижению веса. Одна из таких кислот, бутират, помогает улучшать работу митохондрий – "батарей" в клетках, что способствует сохранению молодости организма. Еще одна важная жирная кислота, конъюгированная линолевая кислота (CLA), активно используется в качестве добавки для сжигания жира.

В то же время, лучше избегать низкокалорийных маргаринов и масляных "спредов", содержащих трансжиры - это напрямую связано с избыточным набором веса и накоплением жира в кишечнике.

Заморозьте макароны

Интересный факт: макаронные изделия могут помочь вам сжигать калории, особенно если их употреблять в пищу охлажденными. Снижение температуры изменяет природу углеводов в лапше на "устойчивый крахмал", что заставляет ваше тело потратить больше энергии на их переваривание.

Холодные макаронные изделия похожи по структуре на натуральные стойкие крахмалы, такие как чечевица, горох, фасоль и овсяная каша, которые помогают сохранять вас сытыми на долгое время. Исследование показало, что употребление этого типа клетчатки может значительно увеличить ощущение сытости, а также способствовать сжиганию жира в организме.

Побалуйте себя

Если вы хотите разблокировать потерю веса и немного побаловать себя, ключом может стать включение десерта в свой утренний завтрак. Исследования показали, что участники, позволявшие себе сладости вместе с завтраком, похудели больше, чем те, кто ограничивался малыми завтраками без десерта. По мнению экспертов, секрет – это удовольствие от любимой пищи.

Попытайтесь поспать

Качественный сон положительно отражается на вашем здоровье. Итак, не медлите и подремайте дополнительный час. Это важнее для достижения вашей цели по похудению, ведь исследования говорят, что во время бессонницы мы потребляем больше вредных продуктов ночью. Подчеркивается, что эта проблема стала очевидна на примере подростков, которые спят на час меньше: они потребляют в среднем на 200 калорий больше, что приводит к чрезмерному набору веса в неделю, если это становится привычкой.

Ешьте больше шоколада

По мнению ученых из Калифорнийского университета Сан-Диего, те взрослые, регулярно потребляющие шоколад, лучше теряют вес. Это не зависит от физических нагрузок или количества потребляемых калорий. Такой феномен объясняют полезными бактериями в кишечнике, ферментирующими какао в противовоспалительные соединения, которые могут влиять на активацию генов, связанных с ожирением.

Но, заметьте, что лучше выбирать темный шоколад с содержанием как минимум 74% какао!

Понежиться на солнце

Размышляли ли вы о том, чтобы взять перерыв и пополнить запасы витамина D? Это будет полезное решение, ведь солнечный свет стимулирует наше тело производить больше витамина D, который трудно извлечь только из пищи.

Чтобы улучшить результаты, попробуйте отдыхать на солнышке до полудня. Ведь, согласно исследованию, люди, которые утром проводили время под ярким светом в течение всего 20 минут, имели значительно меньший индекс массы тела (ИМТ), чем те, кто находился под воздействием яркого света поздно вечером, независимо от того, сколько они съели.

Больше любви

Эйфория может возникнуть не только от физических нагрузок и марафонского забега. По мнению ученых, во время секса мы теряем окситоцин, который может снижать стресс и подавлять аппетит. Одно последнее исследование показало, что ежедневные инъекции этой "гормоны любви" могут уменьшать жир на животе. В то же время, во время секса вы также теряете калории.

Отмечается, что во время секса теряется в среднем 4,2 калории в минуту для мужчин и 3,1 калории в минуту для женщин — это лучше прогулки, не столь эффективной, как бег, но значительно приятнее, чем оба варианта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему интервальное голодание не поможет похудеть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.