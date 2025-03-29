Вредный хлеб: почему его не следует употреблять при высоком уровне сахара в крови

Хлеб является одним из распространенных продуктов в рационе, но не все его виды одинаково полезны для здоровья. Особенно важно правильно выбирать хлеб людям, имеющим высокий уровень сахара в крови, поскольку некоторые сорта могут только усугубить ситуацию.

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Диетологи отмечают, что содержание клетчатки и способ обработки зерна играют ключевую роль в воздействии хлеба на организм. Издание eatthis.com рассказывает, какой хлеб является наихудшим при гипергликемии и какие альтернативы помогут поддерживать уровень сахара в норме.

Хотя углеводы нужны организму, при высочайшем уровне сахара в крови принципиально выбирать, какие конкретно углеводы вы потребляете. По словам доктора философии Лизы Янг, худший хлеб для повышенного уровня сахара в крови – это хлеб из очищенного зерна без добавления клетчатки.

"Людям, которые имеют высокий уровень сахара в крови, следует выбирать хлеб с высоким содержанием клетчатки - по меньшей мере три грамма на каждый ломтик. Также вреден хлеб, к которому добавляют сахар, поскольку он может еще больше повысить уровень сахара в крови. Клетчатка же помогает стабилизировать этот уровень", - объясняет Янг.

Углеводы делятся на два основных типа: простые и сложные. Простыми углеводами являются сахара, как фруктоза и глюкоза, имеющие простую химическую структуру, составленную только из одного или двух сахаров. Сложные углеводы имеют более сложную структуру из трех или более сахаров, связанных вместе. Такие углеводы перевариваются дольше, поэтому они оказывают меньшее мгновенное влияние на уровень сахара в крови, обеспечивая более постепенное его повышение.

Несмотря на то, что сложные углеводы обычно считаются лучшими для контроля уровня сахара в крови, в Гарвардской школе общественного здравоохранения отмечают, что простое разделение углеводов на простые и сложные не всегда отражает их влияние на уровень сахара в крови и риск хронических заболеваний. Поэтому гликемический индекс важен для контроля уровня сахара в крови.

Гликемический индекс (ГИ) определяет, как быстро конкретная пища может повысить уровень сахара в крови. Это оценивается по шкале от 0 до 100. Продукты с высоким содержанием клетчатки обычно содержат меньше усвояемых углеводов, поэтому они замедляют процесс пищеварения, что приводит к более постепенному и менее резкому повышению уровня сахара в крови. Например, зерновые, обработанные и очищенные (без отрубей и зародышей), имеют более высокий гликемический индекс по сравнению с цельными зернами.

Согласно данным Гарварда, продукты с высоким гликемическим индексом, например белый хлеб, быстро перевариваются и вызывают резкие колебания уровня сахара в крови. Употребление таких продуктов может увеличить риск развития диабета 2 типа, сердечных заболеваний и ожирения.

Янг рекомендует заменить хлеб из очищенного зерна на хлеб из цельного зерна: цельнозерновой, езекииль или овсяный.

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