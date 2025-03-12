Предиабет и питание: каких привычек следует избавиться, чтобы защитить здоровье

Контроль уровня сахара в крови играет важную роль в профилактике диабета, особенно если у вас диагностирован предиабет. Неправильные пищевые привычки и выбор напитков могут привести к резким колебаниям глюкозы, что со временем повышает риск развития этого заболевания.

Видео дня

Некоторые напитки и продукты кажутся безопасными, но на самом деле они скрывают значительное количество сахара, негативно влияющего на организм. Соблюдение ряда простых правил от eatthis.com поможет стабилизировать уровень сахара в крови и улучшить общее самочувствие.

К основным признакам нарушений уровня сахара в крови относятся ощущение жажды, частые позывы к мочеиспусканию, резкие перепады настроения, постоянный голод и быстрая утомляемость. Чаще эти симптомы проявляются при длительных перерывах между приемами пищи или сразу после еды.

Избегайте сладких напитков

Многие считают, что основной источник скрытого сахара – газированные напитки, но большое количество сахара содержится и в других популярных напитках. Например, кофе со сливками и подсластители, сладкий чай, фруктовые соки или спортивные напитки могут оказывать существенное влияние на уровень глюкозы.

Предпочитайте напитки без добавленного сахара и калорий. Всегда проверяйте состав продукта, ведь даже выглядящие полезными могут содержать скрытые подсластители.

Не заменяйте пищу алкоголем

Часто возникает соблазн пропустить приём пищи, чтобы позволить себе еще один коктейль. Однако такая практика может привести к резкому падению уровня сахара в крови, что особенно опасно ночью. Кроме того, это может повлечь за собой неконтролируемое потребление пищи в вечернее время.

Если вы решили выпить, выбирайте напитки с низким содержанием сахара и обязательно совмещайте их с полноценным приемом пищи.

Осторожно с соками

Похоже, что сок – это полезный выбор, ведь он изготовлен из фруктов. Однако на самом деле он содержит примерно такое же количество сахара, как и газированные напитки. Даже свежевыжатый сок не содержит клетчатки, которая есть в цельных фруктах, а уровень природного сахара в нем остается высоким.

Для лучшего контроля уровня глюкозы следует отдавать предпочтение свежим фруктам вместо сока. Так вы получите все полезные вещества, включая клетчатку, способствующую лучшему обмену веществ.

Избегайте калорийных кофейных напитков

Большие порции фирменных кофейных напитков могут показаться привлекательными, но их влияние на уровень сахара в крови нельзя игнорировать. Большинство из них содержат подслащенные сиропы и ароматизаторы, быстро поднимающие уровень глюкозы.

Лучше выбирать классические кофейные варианты, такие как заплатка или капучино, без добавления подсластителей. Также можно попросить бариста снизить количество сиропа или использовать альтернативы без сахара.

Не ограничивайте завтрак только кофе

Кофе не может заменить полноценный прием пищи. Пропуск завтрака в сочетании с потреблением кофеина может привести к резким колебаниям уровня сахара, быстрому снижению энергии и неконтролируемому перееданию в течение дня.

Чтобы избежать этого, следует выбирать сбалансированный завтрак, содержащий достаточное количество белка. Это обеспечит организм энергией и поможет избежать скачков уровня сахара в крови.

Ранее OBOZ.UA опубликовал список овощей, помогающих бороться с остеопорозом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.