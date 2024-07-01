Вредный сахар: что будет с вашим сердцем, когда вы едите сладенькое
Диетолог из Кливлендской клиники отмечает важность избегания сахара в вашем рационе. По мнению доктора Кейт Паттон, потребление сладостей влияет на уровень сахара в крови, что может повысить риск возникновения диабета, повышения АД и ожирения. Постепенно у человека увеличивается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Но, согласно исследованиям экспертов клиники Кливленда, снижая потребление добавленного сахара, вы можете существенно улучшить состояние вашего сердца. Как сахар влияет на ваше здоровье и риск его потребления, пишет Eat This Not That.
Сахар повышает ваши триглицериды
Исследование экспертов медицины из клиники Кливленда говорит, что из-за высокого потребления калорий может накапливаться больше жира в виде триглицеридов, что может увеличить риск сердечных заболеваний.
Обратите внимание, что в бобах с сосисками содержится значительное количество триглицеридов, ведь при их приготовлении добавляют и жир, и сахар.
Сахар повышает уровень вредного холестерина
Соблазнительные сладкие пончики, еще обжаренные в масле, вредно влияют на наш организм. Потребляющие пончики вы будете иметь опасность с повышением уровня холестерина, что приводит к закупорке артерий бляшками, которые могут повредить кровеносные сосуды и ваше сердце.
Сахар и кровяное давление
Если вы потребляете сахар, то постепенно будете испытывать проблему ожирения, что, в свою очередь, приведет к возникновению высокого кровяного давления и повысит риск сердечных заболеваний.
Избыток сахара вызывает воспаление организма
Чрезмерно потребляющий сахар вы нагружаете свое сердце и кровеносные сосуды и повышаете риск сердечных заболеваний.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, в чем разница между белым и коричневым сахаром.
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