Вредный сахар: что будет с вашим сердцем, когда вы едите сладенькое

Диетолог из Кливлендской клиники отмечает важность избегания сахара в вашем рационе. По мнению доктора Кейт Паттон, потребление сладостей влияет на уровень сахара в крови, что может повысить риск возникновения диабета, повышения АД и ожирения. Постепенно у человека увеличивается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Но, согласно исследованиям экспертов клиники Кливленда, снижая потребление добавленного сахара, вы можете существенно улучшить состояние вашего сердца. Как сахар влияет на ваше здоровье и риск его потребления, пишет Eat This Not That.

Сахар повышает ваши триглицериды

Исследование экспертов медицины из клиники Кливленда говорит, что из-за высокого потребления калорий может накапливаться больше жира в виде триглицеридов, что может увеличить риск сердечных заболеваний.

Обратите внимание, что в бобах с сосисками содержится значительное количество триглицеридов, ведь при их приготовлении добавляют и жир, и сахар.

Сахар повышает уровень вредного холестерина

Соблазнительные сладкие пончики, еще обжаренные в масле, вредно влияют на наш организм. Потребляющие пончики вы будете иметь опасность с повышением уровня холестерина, что приводит к закупорке артерий бляшками, которые могут повредить кровеносные сосуды и ваше сердце.

Сахар и кровяное давление

Если вы потребляете сахар, то постепенно будете испытывать проблему ожирения, что, в свою очередь, приведет к возникновению высокого кровяного давления и повысит риск сердечных заболеваний.

Избыток сахара вызывает воспаление организма

Чрезмерно потребляющий сахар вы нагружаете свое сердце и кровеносные сосуды и повышаете риск сердечных заболеваний.

