Все, что нужно знать о корейской диете для похудения

Корейская диета базируется на цельных продуктах, способствует повышенному потреблению клетчатки и включает блюда традиционной корейской кухни.

Эта диета – это не только о продуктах, которые нужно потреблять, она также включает в себя правильную программу упражнений для эффективного похудения. Мы подготовили вам больше информации об этом.

Правила корейской диеты, которых следует соблюдать

Корейская диета требует потребления продуктов с минимальной обработкой и исключения вредных углеводов, молочных продуктов, рафинированного сахара и пшеницы.

Наряду со здоровыми овощами и полезными продуктами, необходимо регулярно заниматься физическими упражнениями, основанными на эффективных упражнениях. Также во время этой диеты следует избегать перекусов и другой жирной пищи.

Продукты, которые можно есть во время этой диеты

Пельмени, лапша и блины без манки или пшеницы. Небольшие порции яиц, морепродуктов и мяса должны быть добавлены в ваш ежедневный рацион. Вегетарианцы могут заменить мясо на королевские вешенки, сушеные шиитаке и тофу. Эта диета также способствует употреблению рисовой лапши и белого риса.

Продукты, которых следует избегать, если вы придерживаетесь этой диеты

Следует строго избегать продуктов на основе пшеницы, таких как макароны и выпечка. Исключить молочные продукты. Эта диета также избегает жареной пищи, продуктов, приготовленных в подсолнечном масле, и соусов. Продукты, содержащие сахар, такие как безалкогольные напитки и конфеты, должны быть исключены.

Однако мы предлагаем вам снизить потребление некоторых из этих полезных продуктов, а не полностью отказаться от них.

Преимущества и недостатки этой диеты

Корейская диета для похудения также включает тренировки, помогающие улучшить общее состояние здоровья и кожи. Кроме того, диета содержит знаменитый корейский гарнир кимчи, который имеет несколько преимуществ и может контролировать кровяное давление.

Однако диете не хватает соответствующих рекомендаций относительно того, как сбалансировать рацион, что может привести к тому, что вы потеряете потребление некоторых важных питательных веществ.

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