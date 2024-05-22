Все, что вам нужно знать о вирусном бьюти-тренде слаггинга

Когда дело доходит до бьюти-рутины, ничто не сравнится с корейской системой проверенного ухода за кожей. Хотя их 11 ночных шагов могут заставить вашу челюсть отвисать, усилия вознаграждаются чистой и здоровой кожей.

Последний подарок от мастеров по уходу за кожей – удивительная практика под названием "слаггинг", обещающая хорошо увлажненную кожу в течение ночи. Мы расскажем вам больше об этой тенденции по уходу.

Для слаггинга используется вазелин, удерживающий влагу в коже.

Слаггинг – это процесс, предполагающий использование только одного продукта – вазелина. Его необходимо нанести на лицо и бросить его на ночь.

Вазелин действует как баррикада на коже, что уменьшает трансэпидермальную потерю воды. Хотя вазелин не увлажняет кожу сам по себе, он герметизирует кожу от имеющейся влаги.

Каких результатов следует ожидать?

Независимо от того, насколько смешно вы чувствуете себя, когда ложитесь спать, намастившись вазелином, будьте уверены, что утром ваша кожа будет вам благодарна.

После умывания вы будете меньше чувствовать жирность, а ваша кожа будет хорошо увлажненной и мягкой. Эффект слизи продержится целый день, и сухость больше не будет вас беспокоить.

Вот как вы можете добавить это к своей ежедневной процедуре ухода за кожей

Слаггинг – это последний шаг в вашей рутине по уходу за кожей перед сном. После снятия макияжа очистите или дважды очистите лицо.

Воспользуйтесь тоником, нанесите сыворотку для лица, крем для век и увлажняющий крем. В завершение нанесите на лицо слой вазелина. Это поможет запечатать все продукты и замедлит выделение влаги из кожи.

Однако, если у вас подвержена акне кожа, избегайте этой практики

Если есть дешевый, но эффективный способ ухода за кожей, скорее всего, вы сделаете все возможное, чтобы воспользоваться им, но есть одна оговорка. Если у вас подвержена акне или жирная кожа, лучше избегать слизи, поскольку она может забить поры.

Вазелин является побочным продуктом нефтяной промышленности, поэтому используйте только средства тройной очистки.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно ухаживать за лицом в домашних условиях.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.