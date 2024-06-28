Всем ли можно есть бобовые: чем они опасны
Бобу следует добавить в рацион из-за их пользы. Эти продукты обеспечивают клетчатку, белок и другие витамины и минералы. Более того, питательные вещества у бобовых связаны с несколькими преимуществами для здоровья, речь идет о снижении риска некоторых видов рака, сердечных и других хронических заболеваний.
Об этом сообщили в health. В целом к бобовым относятся разные виды фасоли, бобы "фава", "пинто", соя, горох и т.д.
Несмотря на невероятную пользу, бобовые могут быть вредны для некоторых людей. В частности, их потребление может привести к появлению определенных побочных эффектов.
Риски потребления бобовых
Бобовые безопасны в умеренных количествах, однако они имеют очень высокое содержание клетчатки, поэтому могут вызвать вздутие живота и газы у некоторых людей. В бобовых содержат определенные углеводы, плохо усваиваемые пищеварительной системой. Речь идет о ферментированных олигосахаридах, дисахаридах, моносахаридах и полиолах (FODMAP).
Да, некоторые люди могут ощущать газы, иметь диарею и вздутие живота при потреблении чрезмерного количества бобовых. Врачи рекомендуют медленно увеличивать потребление клетчатки, чтобы организм привык к ней.
Несмотря на чувствительность к FODMAP, люди могут употреблять в пищу бобовые, но в небольших порциях.
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