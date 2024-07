Всем ли можно и стоит есть брокколи: преимущества и секретные побочные эффекты употребления

Брокколи – это очень полезный для организма суперпродукт, который, казалось бы, не обладает вредными свойствами.

Но, как утверждают учёные, существуют побочные эффекты от употребления этого овоща, о которых следует знать, пишет Eat This Not That.

Может вызвать газообразование

Брокколи вызывает повышенное газообразование и вздутие живота. В отчете в журнале "Гастроэнтерология и гепатология" подробно описана газообразная симптоматика и ее различные триггеры в невыносимых подробностях.

Приготовление брокколи имеет тенденцию к уменьшению побочных эффектов газообразования, поскольку ускоряет процесс распада, который происходит в кишечнике. И медленное добавление клетчатки в ваш рацион может постепенно снизить симптомы.

Может отрицательно влиять на щитовидку

Брокколи относится к категории продуктов, называемых гойтрогенами. Гойтрогены – это продукты, содержащие соединение под названием "гойтрин", которое может препятствовать синтезу гормонов щитовидной железы.

Но не беспокойтесь, нагрев этого овоща смягчает этот эффект.

Снижает уровень маркера воспаления

Потребление брокколи, кажется, играет определенную роль в снижении уровня СРБ или С-реактивного белка, в крови, маркера воспаления. Ваш врач может назначить анализ крови на CRP, чтобы определить риск развития ишемической болезни сердца, сужение артерий исходя из результатов. Регулярное употребление овоща может повлиять на результаты вашего анализа.

Предотвращение заболеваний кровеносных сосудов

Брокколи и ее подруга Брюссельская капуста могут сохранить ваши артерии и вены чистыми. Используя данные 684 пожилых австралийских женщин, исследования, опубликованные в British Journal of Nutrition, обнаружили, что большее потребление этих и других овощей из семейства крестоцветных было связано с менее распространенными заболеваниями кровеносных сосудов.

Те женщины, которые ели больше брокколи и брюссельской капусты, имели меньшую вероятность накопления кальция в аорте, что является ключевым признаком серьезных структурных заболеваний крови.

Защищает от жировой болезни печени

Вам не нужно быть гепатологом, чтобы понять, что соцветие брокколи является гораздо лучшим выбором, чем кусочек пиццы из пеперони.

Но брокколи может принести больше преимуществ, чем просто замена нездоровой пищи: исследование на грызунах, опубликованное в The Journal of Nutrition, показало, что у мышей, которых кормили диетой, разработанной так, чтобы имитировать жирную и сладкую диету человека, наблюдалось снижение уровня триглицеридов в печени и риск рака печени.

Может снизить риск рака

Это далеко не доказано, но многие исследования на грызунах и людях демонстрируют доказательства ежедневного потребления крестоцветных овощей с меньшим риском рака предстательной железы, толстой кишки, легких и молочной железы, согласно данным Национального института рака.

Может оградить от деменции.

Исследование 2015 года в журнале Nutrients продемонстрировало связь между высоким потреблением витамина K и когнитивными функциями у людей от 65 лет. Другие исследования показывают, что антиоксидантное действие соединений серы в брокколи и других крестоцветных овощах может защищать от деменции и инсульта.

Может продлить вам жизнь

Порция брокколи является хорошим источником низкокалорийных диетических волокон, примерно 3 грамма всего за 30 калорий, поэтому съев несколько стеблей и другую пищу, богатую клетчаткой, вы отправитесь на путь к рекомендованной цели 25 и 38 граммов в день. для женщин и мужчин соответственно. Метаанализ обсервационных исследований в The Lancet выявил снижение смертности от всех причин на 15-30% и снижение частоты сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и колоректального рака у людей, которые ели больше клетчатки по сравнению с наименьшей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему брокколи следует попробовать каждому.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.