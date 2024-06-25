Всем ли полезно заменить сахар стевией: что нужно знать

Стевия считается полезной альтернативой сахару. В общем это растение, производящее сладкие гликозиды стевиола. В результате этот ингредиент не является ни искусственным подсластителем, ни сахаром.

Об этом сообщили в health. Стевия не содержит калорий, а потому популярна среди многих людей. В частности, она полезна людям с диабетом или тем, кто хочет уменьшить количество добавленного сахара без подсластителей, которые могут повысить уровень глюкозы в крови.

Однако существует несколько рисков потребления большого количества стевии

Стевия – хороший заменитель сахара, однако важно не потреблять его в большом количестве. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила норму употребления экстракта стевии, а именно 0–4 мг на килограмм массы тела. В частности, пакет 1 г стевии содержит 9-12 мг экстракта стевии.

Согласно исследованию, длительное потребление стевии не уменьшает количество жира, в то время как большинство людей считают, что подсластители могут помочь похудеть. Более того, длительное использование непищевых подсластителей может сбить риск диабета второго типа, сердечно-сосудистые заболевания и даже смертность.

Эксперты советуют использовать не только стевию, как заменитель сахара, но и другие природные источники. Речь идет о фруктах, которые имеют полезные питательные вещества (клетчатку и антиоксиданты). Исключением являются люди, страдающие диабетом. Стевия для них полезна как заменитель сахара.

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